Galaxy Z Fold’a göre daha geniş kapak ekranı ve büyük ana ekranıyla, Galaxy Z Fold2, günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun değişkenliği sağlayabilen mobil cihaz deneyimi sunmak üzere yola çıkıyor.





Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yeni nesil mobil cihazlar geliştirmek adına çıktığımız yolculuğumuz, özgünlük ve yeniliklerle dolu. Samsung Galaxy Z Fold2’yi piyasaya sürerken bir yandan donanımda anlamlı iyileştirmeler yapabilmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak verdik, diğer yandan kullanıcı deneyimini artırabilmek için yenilikler ortaya koyduk. Google ve Microsoft ile yaptığımız sektörde öncü iş ortaklıklarımız elimizi daha da güçlendirirken, mobil cihaz deneyiminin olanaklarını yeniden şekillendiriyor ve yeniden tanımlıyoruz.”





Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise açıklamasında şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz dönem, insanların yaşamına yeni dinamikler getiriyor. Mobil cihazların gerçek değeri artık insanlar tarafından daha fazla anlaşılmaya başlandı. Teknoloji endüstrisinin liderleri olarak, toplumun ilerlemeye devam etmesine yardımcı olma konusunda özel bir sorumluluğumuz var. Birçok insan, onlara yeni iletişim yolları ve yeni çalışma yolları sunacağımız konusunda bize güveniyor. Samsung olarak, bu beklentilere bir yanıt olacak şekilde en cesur tasarımı gelişmiş mühendislik ile birleştiren en yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2’yi de bu kapsamda geliştirdik.”

Samsung Galaxy Z Fold2’yi 2 Eylül-1 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye edilecek. Bunun yanı sıra Samsung, Galaxy Z Fold2 sahipleri için “Galaxy Z Premier Service” hizmetini de hayata geçirdi. Bu servis ile tasarlanan özel müşteri servisi hizmeti verilecek.

Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçeneklerine sahip Galaxy Z Fold2’nin Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19.999 TL olacak.