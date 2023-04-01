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'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?

Özellikleri kısıtlı, akıllı olmayan telefonların modası belki küresel ölçekte düşüyor olabilir ama ABD'de durum farklı. 'Aptal' telefonlar giderek popülerleşiyor. Peki, neden?

01 Nisan 2023 | 10:04
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'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?

CNBC'nin haberine göre Nokia telefonları üreticisi HMD Global gibi şirketler 2000'li yılların başında kullanılanlara benzer milyonlarca mobil cihaz satmaya devam ediyor. Buna "özellikli telefonlar" olarak bilinen, GPS veya hotspot gibi ek özelliklere sahip geleneksel kapaklı veya sürgülü telefonlar da dahil.

Habere göre bu ilginin nedeni Z Kuşağının ekran süresini sınırlamak istiyor olması.

Akıllı telefonlardan önce bazı sınırlı özelliklere sahip cihazlar kullanılıyordu.

ABD'de 2022 yılında HMD Global'in kapaklı telefon satışları arttı ve her ay on binlerce telefon satıldı. Şirkete göre, aynı zamanda HMD'nin küresel özellikli telefon satışları düştü.

Counterpoint Research'e göre, 2022'de bu tarz telefon satışlarının neredeyse %80'i Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'dan geldi. Ancak bazıları, ABD'deki gençlerin bir kısmının akıllı olmayan veya minimalist telefonlara geri dönmesiyle bu sayının değiştiğini düşünüyor.

SOSYAL MEDYADA DAHA AZ ZAMAN GEÇİRMEK...

Punkt ve Light gibi şirketler, telefonlarında ve sosyal medyada daha az zaman geçirmek isteyenlere yönelik cihazlar satarak bu eğilimi karşılıyor. YouTube'da da bu telefonları tanıtan çok sayıda influencer bulabilirsiniz.

Light'ın kurucu ortağı Joe Hollier, "Light telefonla yapmaya çalıştığımız şey aptal bir telefon yaratmak değil, doğası gereği teknoloji karşıtı olmayan; birinci sınıf, minimal bir telefon yaratmak. Ama bu, teknolojinin yaşam kaliteme katkıda bulunan yönlerini nasıl ve ne zaman kullanacağımı bilinçli olarak seçmekle ilgili" diyor.

 

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