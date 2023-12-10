Chip.de'nin aktardığı habere göre bir zamanlar üst düzey akıllı telefon pazarında öncü olan HTC, yeniden başlamayı planlıyor. Gizmochina tarafından hazırlanan bir rapora göre, HTC'nin küresel iş ve pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Huang Zhaoying, şirketin artık her yıl bir ila iki yeni orta sınıf akıllı telefon piyasaya süreceğini duyurdu.

Habere göre önceki üst düzey modellerin aksine, yeni HTC telefonları Qualcomm'un Snapdragon 7 serisinden güç alıyor. U23 ve U23 Pro modellerinden oluşan U23 serisinin başarısı HTC için cesaret verici bir faktör olmuş. Yalnızca altı ay içinde bu modellerin satışlarında HTC Desire 22 Pro'ya kıyasla yüzde 30'luk etkileyici bir artış görülmüş.

Makaleye göre HTC'nin mevcut stratejisi Motorola'nınkini anımsatıyor. Düşüşün ardından Motorola, üst düzey cihaz pazarına dönmeden önce premium bütçeli Android telefonlar üretmişti.