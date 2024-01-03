Dünyada özellikle son dönemde turistlerin selfie merakının bazı destinasyonlarda hoş karşılanmadığı; ya da selfie nedeniyle kimi tarihi eserlere zarar verildiği haberleri sık sık gündem oluyor. Örneğin geçen ay, Venedik kanallarında dolaşan bir gondol, turist grubunun oturmayı ve fotoğraf çekmeyi reddetmesi üzerine alabora oldu. Selfie çekmek için tırmanan bir adam İtalya'da 16. yüzyıldan kalma Neptün çeşmesine zarar verdi. Bu tarz örnekleri artırmak mümkün. Bir de işin farklı boyutu var. Daha önce Yeni Zelanda'da da düzenlenen bir panelde yaban hayvanlarıyla fotoğraf çektirme merakının bu hayvanlarda fiziksel ve duygusal strese neden olduğu, beslenme ve üreme alışkanlıklarının sekteye uğradığı ve hatta doğum oranlarını düşürdüğü uyarısı yapılmıştı.

BBC'nin makalesine göre turistlerin mükemmel, ilgi çekici Instagram fotoğrafı çekme çabası sırasındaki kötü davranışları nedeniyle bazı destinasyonlar ve tur operatörleri çalışma yürütüyor.

New York Üniversitesi'nden klinik doçent olan Vanja Bogicevic'e göre selfie kültürü yeni değil. Ancak 'intikam seyahati' ve 'bir şeyleri kaçırma korkusu'nun yükselişiyle birlikte pandemiden bu yana hızlandı.

Bogicevic, turistlerin her saniyeyi kameraya çekmek yerine örneğin durup meşhur çiçekleri koklamalarını isteyen çabalara rağmen, "kültüre saygısız" davranışlar sergileyen ziyaretçiler olduğunu söylüyor. BBC'nin makalesine göre ister dini ortamlarda uygunsuz giyinmek (bunu kanıtlamak için selfie çekmek), ister riskli, tehlikeli fotoğraf çekme davranışları olsun turistlerin kötü davranışlarına itiraz eden yerel halkın yaygınlığı artıyor.

Makaleye göre politika yapıcılar ve hükümetler, görülmesi gereken yerler listesindeki bazı yerlere seyahati kısıtlamak, kapasiteleri sınırlamak veya yüksek ücretler almak için önlemler alıyor. Hatta bazıları ayrıntılı fotoğraf çekimlerine ve selfie çekenlere karşı doğrudan harekete geçiyor.

Örneğin Yeni Zelanda, selfie kültürüyle mücadelede turistleri, influencer'lardan ilham alan fotoğraflar çekmeyi bırakmaya ve bunun yerine ülkedeki seyahatleriyle ilgili yeni bir şeyler paylaşmaya çağırdı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Avusturya'nın turizm merkezi Hallstatt, gürültü kirliliği ve trafiği protesto etmek amacıyla en popüler selfie noktasına ahşap bir duvar dikmişti.

GERÇEK DENEYİMDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ

Makaleye göre selfielerle ilgili bir sorun fotoğrafı çekmenin gerçek deneyimi solumaktan daha önemli hale gelmesi.

Bu noktada grup gezileri tasarlayan bir seyahat şirketi olan FTLO daha zengin ve daha spontane seyahat deneyimlerini teşvik etmek amacıyla telefonsuz seyahatleri başlatmış. Şirketin CEO'su ve kurucusu Tara Cappel, grup katılımcılarının sosyal medyada paylaşım yapma ve "7/24 ulaşılabilir olma" baskısı hissetmemesini amaçladıklarını belirtiyor ve "Birisi tümüyle telefonsuz bir seyahat yapamıyorsa, "telefonsuz günleri benimsemeye" teşvik ediliyor" diyor.