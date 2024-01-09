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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 2023 ve 'KAAN' açıklaması

Şirket Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu, Cumhuriyet'in 100. yılının tamamlandığını ve ikinci yüzyılına girildiğini söyledi.

09 Ocak 2024 | 14:50
Son Güncellenme: 09 Ocak 2024 | 15:05
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 2023 ve 'KAAN' açıklaması

Geçen yılın TUSAŞ için bereketli, güzel geçtiğini vurgulayan Kotil, bunun yanında "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem yıkımı ve arkasından İsrail eliyle yapılan Gazze yıkımının farklı duygular yaşamalarına yol açtığını ifade etti.

KAAN YAKINDA UÇACAK

HÜRJET, ATAK II ve ANKA III'ün 2023'ün ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini anımsatan Kotil, "Yakında KAAN uçacak. 2023 için sözümüz vardı ama tam denk gelmedi. Nasip böyleymiş. Şirket için iyi bir yıl geçirdik ama Gazze'yi unutmak mümkün değil. Oradaki masumların bakışları çok etkileyici. Oradan ne Selahaddin Eyyubi'ler çıkacak zaman gösterir bunu. İnsanlar yeter ki hidayet etsin. Kötü yapan da iyi yapan da kendine yapar. İnşallah iyi yapanlardan olmuşuzdur." dedi.

"2024, yeni yüzyılımız hayırlı olsun" temennisinde bulunan Kotil, şunları kaydetti:

"Çocuklar, bebekler için bu 100 yıl anlamlı, biz 100 yılın sonunu görmeyiz doğal olarak. TUSAŞ bu yüzyıla altyapılarını pratik olarak bitirmiş girdi. Rüzgar tüneli, mekanik, yıldırım, kuş çarpma test tesisi gibi havacılık ve uzay sanayisi için gerekli bütün altyapılarımız tamamlandı. İnsan altyapımız epey bir yere geldi, 7 bin mühendisiz şu anda. 6 bin teknisyenimiz var. 17 bine yakın toplam çalışana geldik. Bu açıdan yeni yüzyıla yeni bir cesaretle giriyoruz. Ürünlerimiz kısmen tamamlandı, teslimata, seri üretime geldi. KAAN'ın da önümüzdeki günlerde uçmasını bekliyoruz. Yeni yüzyıl heyecanlı olacak. Bir eşiğin geçildiği bir yüzyıl bu. Türkler hep başarılı olmuşlar Osmanlı'da, Selçuklu'da... Biz o başarıları inşallah bu yüzyılda daha fazla göreceğiz. Her şeyini yapan, kimseyi ihtiyacı olmayan, ekonomik olarak güçlü, her tarafa elini uzatıp destek olan bir ülke olarak Türkiye'yi görürüz inşallah."

TUSAŞ'ın yürüttüğü faaliyetlerle kritik eşiği geçtiğini vurgulayan Kotil, özgün GÖKBEY, HÜRJET, HÜRKUŞ, ATAK II platformları ve yakında uçacak KAAN'ın bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Soğuk savaş döneminde ABD ve SSCB'nin performansı bir yana bırakıldığında 1960'lardan sonra çıkardığı ürün, hız ve kalite konusunda en yüksek performansı gösteren havacılık sanayisi şirketinin TUSAŞ olarak öne çıktığını ifade eden Kotil, "Bir devrim yapılmış durumda. Yeni yüzyıla da bu devrimler gerekir." diye konuştu.

ŞİMDİ SAVUNMA SİSTEMİ SATAN BİR ŞİRKETİZ

Sektörün 2023 ihracat şampiyonu Baykar'ı da kutlayan Temel Kotil, ihracat faaliyetleri konusunda, "Biz de çıkış yaptık. Daha önce yalnızca uçak parçası satan bir şirkettik, şimdi savunma sistemi satan bir şirketiz. 2024 ve sonrası çok daha iyi olacak." dedi.

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