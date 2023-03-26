'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?

Doç. Dr. Dicle Yurdakul, kodlama ve etkileşimler üzerinden insan zekasını taklit eden ChatGPT’nin, önceki yapay zekâ standartlarını aşarak makine öğrenimi sistemlerinde yeni bir devri başlattığını belirtti. Önemli olanın, krizleri fırsata çevirmek olduğunu söyleyen Yurdakul, “İnsan zekasının en önemli özelliği budur. Yapay zekâ teknolojisinin risklerinden ziyade nasıl fırsata çevrilebileceğine, günlük hayatta nasıl kullanabileceğine odaklanmamızda fayda var.” diye konuştu.

'YETENEKLERİNİ GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDIM'

ChatGPT’nin yeteneklerini görünce dehşete kapıldığını ifade eden Doç. Dr. Yurdakul, OpenAI’ın, 14 Mart 2023 tarihinde ChatGPT’nin arka planında çalışan büyük dil modelinin en son versiyonu olan GPT-4’ü tanıttığını hatırlattı.

Bu yeni yapay zekâ modelinin problem çözme yeteneklerinin geliştirildiğine işaret eden Doç. Dr Yurdakul, “Pratikte pek çok kullanımı olabilecek bu özelliğin benim en sevdiğim uygulamalarından biri görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak üzere geliştirilen Bee My Eyes (Gözlerim Ol) ve GPT-4 iş birliği.” diye konuştu.

Bee My Eyes’ın, görme engelli kişilerin cep telefonlarıyla çektikleri görsellerin, gönüllü olarak bu görselleri tanımlayacak olan kişilere ulaştırıp engelli bireylerin anlık olarak yardım almalarını sağlayan bir uygulama olduğunu kaydetti. Yurdakul, GPT4 ile iş birliği sayesinde artık gönüllülere ihtiyaç olmadan da bu görsellerin tanımının yapılıp, anlık olarak görme engelli kişilere iletmenin mümkün olduğunu söyledi.

“Metin yazabiliyor, görseller ve kodlar oluşturabiliyor”

Yurdakul, İlk deneyimlere göre GPT-4’ün, son derece zeki ve yetkin bir insanın elinden çıkmış gibi duran metinler yazma, metin üzerinden oluşturduğunuz taleplerden de görseller ve hatta kodlar oluşturma konusunda oldukça başarılı olduğunu kaydetti. Yurdakul’a göre, bu son derece gelişmiş yetkinlikler, günlük hayattan derin teknolojiye kadar pek çok noktada büyük bir değişimin kapısını açacak. Yurdakul, öte yandan bu teknolojinin akıllarda pek çok soru işaretine neden olduğunu belirtti. Bilim insanlarının GPT-4’un arkasındaki mühendisliğin büyük bir giz perdesi altında olmasından rahatsız olduklarına değindi. “Bana göre bu rahatsızlık abesle iştigal. Müthiş bir teknoloji harikasının ve iş modelinin gizemlerinin dünyanın geri kalanıyla mutlaka paylaşılmalı” dedi.

Yurdakul Algoritmanın geliştirilmiş muhakeme yeteneği sayesinde eğitimde de çığır açan fırsatlar sunabileceğini söylüyor.

Standford'a kabul bile aldı



Yurdakul, GPT-4’un çeşitli sınavlardan aldığı notların pek çok insanı kendinden şüphelendirecek kadar iyi olduğuna dikkat çekti. Algoritmanın Amerika’da avukatlık yapabilmek için gereken LSAT ve BAR sınavlarında, yüksek öğrenime giriş için gerekli olan AP ve GRE gibi sınavlarda son derece başarılı olduğunu vurguladı. GPT-4’un aldığı skorlar ile şu anda Stanford’a kabul alabildiğini söyleyen Yurdakul, algoritmanın temel muhakeme becerilerinin, kısa bir süre içinde inanılmaz bir mesafe katettiği değerlendirmesini yaptı

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Yapay zeka meslekleri elimizden alacak mı?

Bu birkaç örneğin bile “Yapay zeka meslekleri elimizden alacak mı?” sorusunun net cevapları olduğunu kaydeden Yurdakul, “Aldı, alacak ve almaya devam edecek. İdrakına varmamız gereken gerçek, bunun tamamen bir konumlanma meselesi olduğu. Mesleğiniz dahilinde ifa ettiğiniz bazı görevler –hatta belki de tümü- kesin olarak algoritmaların alanına kayacak. Burada önemli olan bizlerin bu alanlarda yapay zekayı kendi yararımıza kullanmakta ne kadar mahir olduğumuz. Bu algoritmalar, tüm diğer teknolojiler gibi, kullanmayı bilenler için büyük bir fırsat, geri kalanlar için ise bir tehdit unsuru olmaya devam edecekler.” dedi. Asıl meselenin geleceği iyi okuyarak insanlar ve makineler tarafından yürütülecek olan işlerin ayrımını görebilmek olduğunu belirtti. İnsanın yapması gereken, makineler tarafından yürütülecek olanlarda teknolojiyi kullanma becerilerini ve insana kalacak olan alanda da kendi yetkinliklerini geliştirmek olmalı.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

“GPT-4’un en şaşırtıcı uygulamaları kodlama alanından geldi”

Dicle Yurdakul son olarak, GPT-4’un en şaşırtıcı uygulamalarının kodlama alanından geldiğini dile getirdi. Sonuçların nereye varabileceğini henüz kestiremediğini dile getirerek durumu küçük bir örnekle açıkladı. “Diyelim ki dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren yeni bir şirket kurdum ve bu şirket için bir web sitesi tasarlamak istiyorum. GPT-4’a bu web sitesinden beklentilerime ve hangi sayfaları, hangi araçları içermesini istediğime dair detaylı bir tanım veriyorum. Ve GPT-4 sadece kopyala-yapıştır yaparak tam olarak istediğiniz siteyi saniyeler içinde kurmanızı sağlayacak kodu ekranınıza getiriyor. Bu sadece günlük hayatta çok kullanışlı olacak basit bir örnek. GPT-4 ile çok daha karmaşık sistemler için kodlama yapmak da mümkün. Çocuklarımıza aldırdığımız kodlama derslerine gelince kodlama mantığını anlamaları açısından önemliydi. Ama bunun dışında pek işe yaramayacak gibi görünüyor” dedi.

