Londra’da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed, yaz tatilinde hazırladığı Weird Whales (Acayip Balinalar) adlı grafik serisini NFT olarak satıp 290 bin sterlin (yaklaşık 3,3 milyon TL) kazandı.

BBC Türkçe‘nin aktardığı habere göre satışı Ethereum adlı kripto para birimi cinsinden yapan Benyamin, satıştan aldığı gelirleri Ethereum olarak tutmaya devam ediyor. Benyamin bugüne kadar hiç banka hesabı olmadığını söylüyor.

Benyamin dijital sanatın yanı sıra yüzme, badminton ve tekvando ile ilgilendiğini söylüyor ve “Bu alana girecek diğer çocuklara tavsiyem, kendinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın. Bunun yerine dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yapmaktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden geldiğince bu işle ilgilenin” diyor.

Benyamin’in babası ve finans sektöründe bir yazılımcı olan Imran, iki çocuğuna da 5-6 yaşlarında kodlama öğretmeye başlamış. Çocuklarının bu süreçte yardım aldığı teknoloji uzmanları olduğunu belirten Imran, yine de bu başarıdan büyük gurur duyduğunu ekliyor:

“Bu aslında eğlenceli bir pratik olarak başladı. Sonra çocuklar hızla öğrenmeye başladı ve işler bir anda büyüdü.

“Bunun üzerine daha ciddi bir şeyler yapmaya başladık.

“Fakat bunlar zaman isteyen süreçler. ‘Üç ayda kod öğreneceğim’ diyemezsiniz.”

Imran, çocuklarının tatiller de dahil olmak üzere her gün 20-30 dakika kodlama çalıştığını anlatıyor.

Garip Balinalar Benyamin’in satışa çıkardığı ikinci dijital sanat koleksiyonu. Daha önce de Minecraft oyununa benzer bir set satmıştı. Fakat o setin satış rakamları bugünkü rakamdan çok geride kalmış.

Bu sefer popüler pikselli balina görüntüsünden ve yine popüler bir dijital sanat formatından esinlenen Benyamin, 3 bin 500 balina görüntüsünü kendi yazdığı bir programla üretmiş. Benyamin, “Görüntülerin yavaş yavaş bilgisayar ekranında belirmesi ilginçti” dedi. Benyamin, süper kahraman temalı üçüncü serisine şimdiden başladığını anlatıyor.