FNSS Savunma Sistemleri AŞ Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanmış ve 20 Eylül 2015’te sözleşme imzalamıştı. Sözleşme doğrultusunda 8×8 zırhlı araçların ilki Temmuz 2017’de teslim edildi. Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8×8, özellikle zorlu arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı atış yetenekleriyle dikkat çekiyor.

172 ZIRHLI ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.

Son olarak kurtarıcı araçların teslimatını gerçekleştiren FNSS, bundan sonraki süreçte araçların lojistik destek ihtiyacını karşılayacak.

Teslimatlar kapsamında 25 ve 30 milimetre kule ile 12,7 milimetre uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı muharebe araçları, 120 milimetre havan topu taşıyan zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı komuta aracı, zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve KBRN aracı, zırhlı muhabere aracı kullanıma sunuldu.

TSK ENVANTERİNE DE GİRİYOR

Pars araçları yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde de yer almaya başlayacak. Pars 6×6 Mayına Karşı Korumalı Araç, 15 ay gibi kısa sürede montaj aşamasına getirildi. Proje kapsamında ilk aşamada 12 araç teslim edilecek ve teslimatlar 2021 içinde tamamlanacak.

FNSS DEFENCE TOP 100’E GİRMİŞTİ

FNSS, bu yıl ilk kez dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100″e 98’inci sıradan girmeyi başarmıştı. Şirket, geçen yıl büyük bölümü ihracat faaliyetlerinden olmak üzere 374 milyon dolar ciroya ulaştı. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına ulaştırdı.