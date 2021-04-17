Zoho’nun CEO’su Sridhar Vembu, 1996 yılında kardeşleriyle birlikte ABD’de Silikon Vadisi’nde şirketleri Zoho’yu kurdu. Zoho bugün 9 bin 500 kişinin çalıştığı dev bir şirket. Forbes’un tahminlerine göre Vembu kardeşlerin serveti ise 2,5 milyar dolara ulaştı. Forbes’ta yer alan bilgilere göre bulut tabanlı iş yazılımı üretiyorlar. Zoho’nun dünya çapında 50 milyon kullanıcısı var. 53 yaşındaki Vembu’nun doktora derecesi bulunuyor. Princeton’dan elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış ve kariyerine 1994 yılında Qualcomm’da başlamış.
Ancak BBC’nin haberine göre hayatının yaklaşık 30 yılını California’da geçiren ve şirketini önde gelen yazılım firmaları arasına sokmayı başaran Sridhar bu aşamada Hindistan’ın güneyinde her yere uzak küçük bir köye taşınmış. İki odalı bir çiftlik evinde yaşıyor, bisiklte ya da elektrikli çekçek kullanıyor. BBCTürkçe, Sridhar Vembu’nun ilginç yaşamını aktarıyor.
Habere göre Sridhar Vembu, ziyarete gelenler olmasın diye köyün adını söylemiyor. Haberde yer alan bazı bilgiler şöyle:
- İki binden az nüfuslu köyde çeşme suyu ya da kanalizasyon yok. Elektrik bağlantısı pek güvenilir değil. O yüzden Sridhar, mazotlu jeneratör kullanmak zorunda kalıyor.
- Peki ama Sridhar bu koşullarda şirketi yönetmeyi nasıl başarıyor? O, yüksek hızlı fiber optik internet bağlantısı almayı başararak çalışması için en önemli altyapıyı oluşturmuş.
- Vembu, “Esasen sadece çok büyük politik kararların alınışında bana geliyorlar. Şirket yeterince büyük olduğundan kararların çoğu yerel düzeyde, orada çalışanlar tarafından alınıyor” diyor.
- “Ekiplerden birinin başındayım. Programcılarla yakın ilişki içinde çalışıyor ve bazı gelişmiş teknoloji projelerinde yer alıyorum. Yazılım ekibi dünyanın dört bir yanına dağılmış mühendislerden oluşuyor.”
SALGINDAN ÖNCE UYDU OFİSLER BAŞLAMIŞ
- Sridhar salgından çok önce uzaktan çalışma fikrini uygulamaya koymuş. Kendisi gibi birçok çalışanını da salgından önce uzaktan çalışmaya uyarlamış ve bunun sonucu olarak şimdi çok daha sürdürülebilir bir çalışma düzenleri olduğunu düşünüyor.
- Zoho, Hindistan’ın birçok farklı kırsal bölgesinde yaklaşık 30 uydu ofis oluşturmuş. Vembu, “Henüz yapılanmanın nereye doğru evrileceğini tam olarak anlamış değiliz. Ama kırsal bölgelerdeki bu ofislerin oluşturulmasına büyük yatırım yapıyoruz. Ayrıca internet araçlarına da yatırım yapıyoruz” diyor.
- Sridhar çalışanlarının yalnızca yüzde 20 ile 30’unun sürekli evden çalışacağını söylüyor: “Nerede bir grup çalışanımız var, hemen oraya bir ofis kuruyoruz.” İnsanlar evden bir, iki gün çalışıp diğer günler ofise gelebiliyor. Sridhar, bir uydu ofiste ideal çalışan sayısının 100 olacağını da söylüyor.
- Şirketin Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Bölümü Müdür Yardımcısı Praval Singh “Aslında Sridhar hep uzaktan çalışıyordu. Kendisi California’dayken şirketin çalışanlarının yüzde 90’ı zaten Hindistan’ın Çennai bölgesindeydi” diyor.
- ABD’deki Princeton Üniversitesi’nde master ve doktorasını yapan Sridhar’dan eğitime ilişkin eleştiriler var. Okullarda bağlamından koparılmış teorilerin, henüz günlük hayatı yeterince çözememiş öğrencilere dayatıldığını söyleyen Vembu, bu görüşleri nedeniyle Zoho okullarını açmış.
- Zoho okulları yazılım teknolojisi, idarecilik, tasarım, yaratıcı yazarlık gibi konularda iki yıllık yoğunlaştırılmış programlar yürütüyor. Bu okullara girebilmek için 17 ile 20 yaş arasında olup en az 12 yıllık temel eğitim görmüş olmanız şart koşuluyor. Öğrencilere yemek ve aylık 140 dolar harçlık da veriliyor. Bu eğitimi “Biz programlama öğretiyoruz. Siz gerçek uygulamalar üretiyorsunuz. Bu, iş yaparak öğrenmedir” diye tanımlıyor: “Sıvıların nasıl hareket ettiğinin teorisini bilmeden de harika bir muslukçu olabilirsiniz. Bilgisayar biliminin en derin prensiplerine hakim olmadan da iyi bir programcı olabilirsiniz. Bunu hatırlamakta fayda var.”
- Zoho okullarında yetişmiş 900 öğrenci şimdi Sridhar’ın şirketinde çalışıyor.
Bir cevap yazın