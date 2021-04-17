Zoho’nun CEO’su Sridhar Vembu, 1996 yılında kardeşleriyle birlikte ABD’de Silikon Vadisi’nde şirketleri Zoho’yu kurdu. Zoho bugün 9 bin 500 kişinin çalıştığı dev bir şirket. Forbes’un tahminlerine göre Vembu kardeşlerin serveti ise 2,5 milyar dolara ulaştı. Forbes’ta yer alan bilgilere göre bulut tabanlı iş yazılımı üretiyorlar. Zoho’nun dünya çapında 50 milyon kullanıcısı var. 53 yaşındaki Vembu’nun doktora derecesi bulunuyor. Princeton’dan elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış ve kariyerine 1994 yılında Qualcomm’da başlamış.

Ancak BBC’nin haberine göre hayatının yaklaşık 30 yılını California’da geçiren ve şirketini önde gelen yazılım firmaları arasına sokmayı başaran Sridhar bu aşamada Hindistan’ın güneyinde her yere uzak küçük bir köye taşınmış. İki odalı bir çiftlik evinde yaşıyor, bisiklte ya da elektrikli çekçek kullanıyor. BBCTürkçe, Sridhar Vembu’nun ilginç yaşamını aktarıyor.

Habere göre Sridhar Vembu, ziyarete gelenler olmasın diye köyün adını söylemiyor. Haberde yer alan bazı bilgiler şöyle:

İki binden az nüfuslu köyde çeşme suyu ya da kanalizasyon yok. Elektrik bağlantısı pek güvenilir değil. O yüzden Sridhar, mazotlu jeneratör kullanmak zorunda kalıyor.

Peki ama Sridhar bu koşullarda şirketi yönetmeyi nasıl başarıyor? O, yüksek hızlı fiber optik internet bağlantısı almayı başararak çalışması için en önemli altyapıyı oluşturmuş.

Vembu, “ Esasen sadece çok büyük politik kararların alınışında bana geliyorlar. Şirket yeterince büyük olduğundan kararların çoğu yerel düzeyde, orada çalışanlar tarafından alınıyor” diyor.

diyor. “Ekiplerden birinin başındayım. Programcılarla yakın ilişki içinde çalışıyor ve bazı gelişmiş teknoloji projelerinde yer alıyorum. Yazılım ekibi dünyanın dört bir yanına dağılmış mühendislerden oluşuyor.”

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