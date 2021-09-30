Apple’ın 200 milyar dolarlık şirket hazinesini yöneten Gary Wipfler, 35 yıldan sonra emekli olma kararı aldı.

BloombergHT’de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda emekliye ayrılan Wipfler, iPhone üreticisinin nakit dengesini, yatırımlarını ve sermaye kazanç programlarını yönetiyordu. 62 yaşındaki yönetici, emekli olana kadar Apple CFO’su Luca Maestri’ye şirketin hazine durumunu raporluyordu.

Wipfler, Steve Jons’un Apple’a geri döndüğü ve şirketin neredeyse batma noktasına geldiği 1997 yılında da şirkette bulunuyordu. Şirketin varlıklarını yöneten Nevada merkezli Braeburn Capital’in yönetilmesinde de rol oynayan Wipfler, Apple’ın ırklar arası eşitlik ve barınma karşılama programlarında da etkili oldu.

Apple, Tim Cook’un 2011 yılında CEO olmasından sonra nakit stratejisini değiştirmişti. Şirketin naktiyle daha fazla hisse geri alımı ve temettü dağıtımı öngören Cook, aynı zamanda büyük satın almalar gerçekleştirmişti.

Apple, uzun bir süredir bilançosundaki yükleri azaltarak nakit nötr bir duruma ulaşmaya çalışıyor. Bu da şirketin eşit miktarda borca ve nakite sahip olacağı anlamına geliyor.