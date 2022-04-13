Türkiye’de geçen yıl 162 bin 51 işletme ilk kez e-ticaret faaliyetinde bulundu. Aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 52’sini erkekler oluştururken vatandaşların yüzde 70’i mobil uygulamalardan alışveriş yaptı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerinden yaptığı derleme, Türkiye’nin e-ticaret karnesini ortaya koydu.

e-Ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artarak 381,5 milyar liraya, sipariş sayısının da yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede yükseldiğinin duyurulmasının ardından, bu hacmin detayları da ortaya çıktı.

Buna göre, 2021 yılında e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak yüzde 5,1’e yükseldi.

e-Ticaretin genel ticarete oranının en yüksek olduğu ay yüzde 20,4 ile yoğun e-ticaret kampanyalarının yaşandığı kasım olurken bu ayı yüzde 19,9 ile mayıs takip etti.

Türkiye’de geçen yıl 18-70 yaş için kişi başına düşen e-ticaret harcaması bir önceki yıla göre yüzde 69 artış göstererek 4 bin 749 liraya çıktı. İstanbul’da kişi başına düşen e-ticaret harcaması 6 bin 324 lira, Ankara’da 3 bin 795 lira ve İzmir’de 3 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Bu illeri, 3 bin 141 lirayla Kocaeli, 3 bin 117 lirayla Antalya ve 2 bin 925 lirayla Bursa takip etti.

En fazla kartlı ödeme kullanıldı

Geçen yıl ödeme yöntemleri bazında toplam e-ticaret hacminin yüzde 37’sini 144 milyar lira ile havale/EFT ve diğer ödemeler, yüzde 3’ünü 11 milyar lira ile kapıda ödeme, yüzde 60’ını 227 milyar lira ile kartlı işlemler oluşturdu.

Türkiye’de 2021 yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletme bulunurken bunların 26 bin 442’si ETBİS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor. ETBİS’e kayıtlı site sayısı da 31 bin 592’ye ulaştı. 14 bin 699 işletme kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla birlikte e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapıyor.

Verilere göre, 162 bin 51 işletme 2021 yılında ilk kez e-ticaret faaliyetinde bulundu. Yemek dışında kalan sektörlerde faaliyet gösteren e-ticaret işletme sayısı da 435 bin 55 olarak belirlendi.

e-Ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu il yüzde 40 ile İstanbul olurken bu ili yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6,5 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa, yüzde 3,5 ile Antalya ve yüzde 2 ile Konya takip ediyor.

e-Ticaret harcamalarının yurt içi-yurt dışı dağılımına bakıldığında ise geçen yıl yurt içi harcamaların payı yüzde 92 ile 349 milyar lira oldu. Diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar yüzde 4 ile 16,4 milyar lira, vatandaşların yurt dışından yaptığı alımlar yüzde 4 ile 16,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

En yüksek hacim beyaz eşyada

Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde, beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 52,9 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24,2 milyar lira, elektronik sektörü ise 21,4 milyar lira oldu. Bu alanları, 18,3 milyar lirayla hava yolları, 14,5 milyar lirayla yemek, gıda ve süpermarket ile 10,7 milyar lirayla seyahat, taşımacılık ve depolama sektörleri izledi.

Aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 48’ini kadınlar, yüzde 52’sini erkekler oluşturdu. Vatandaşların yüzde 70’i aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etti. Bu da Türkiye’de akıllı telefonların ve mobil uygulamaların kullanımındaki yaygınlığa işaret eden önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

Toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Ortalama sepet tutarı 110 lira

e-Ticarette ortalama sepet tutarı 110 lira olurken bu tutar ödeme şekillerine göre farklılık gösterdi. Buna göre, kartlı işlemlerde ortalama sepet tutarı 182 lira, havale-EFT ve diğer ödemelerde 68 lira, kapıda ödemelerde ise 65 lira oldu.

Geçen yıl tüm gönderiler içinde e-ticaret gönderilerinin oranı yüzde 58 olarak belirlenirken İstanbul, Ankara, İzmir’den gerçekleşen gönderilerin tüm illere oranı yüzde 68 olarak tespit edildi.

e-Ticaret hacminin günlere göre dağılımının dalgalı bir seyir izlediği görüldü. Buna göre, e-ticaret hacminin yüzde 16,6’sı cuma günleri gerçekleşirken ikinci sırada yüzde 16,1 ile salı öne çıktı. En az hacim ise yüzde 9,1 ile cumartesi günleri gerçekleşti.