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2022'de en fazla patent başvurusu yapan 10 firma

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl en fazla patent başvurusu yapan 10 firmayı paylaştı.

01 Şubat 2023 | 14:17
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2022'de en fazla patent başvurusu yapan 10 firma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yılın sınai mülkiyet verilerine ilişkin rakamlara yer verildi.

2022'de yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Sınai mülkiyet başvurularının illere göre dağılımında, patentte İstanbul, Ankara ve Bursa, marka ve faydalı modelde İstanbul, Ankara, İzmir ve tasarım alanında da İstanbul, Bursa ve İzmir ilk üç sırada yer aldı. 2022'de en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller 46 başvuruyla Konya, 29 başvuruyla Karaman ve 18 başvuruyla Muğla oldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, geçen yıl en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firma şöyle sıralandı:

"Turkcell (325)
Arçelik (229)
Türk Telekom (191)
Mercedes-Benz Türk (180)
Vestel Beyaz Eşya (148)
ASELSAN (139)
Sertech Dayanıklı Tüketim Malları (102)
TIRSAN Treyler (76)
Vestel Elektronik (70)
TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (68)."

"Türkiye'nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1994 yılından bu yana, ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvurularının yabancı patent başvurularını geçtiğinin altını çizdi.

Varank, şu bilgileri paylaştı:

"2002 yılında ülkemizde 414 yerli patent başvurusuna karşılık 1460 yabancı patent başvurusu yapılırken, geçtiğimiz yıl 9 bin 9 yerli patent başvurusuna karşılık yabancı patent başvuru sayısı 6 bin 847'de kaldı. Patent tescil sayısı 2021'e göre yüzde 2 oranında artarak 3 bin 407'ye yükseldi. Böylelikle Türkiye'nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da 1313'e ulaştı."

Bakan Varank, 2022 yılına dair sınai mülkiyet verilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumuna 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32'lik artış gerçekleştiğini görüyoruz."

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