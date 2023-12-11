2023'te Google'da en çok neleri aradık? Açıklandı...

Google, 2023 yılında internet kullanıcılarının en çok neleri aradığını açıkladı. Google ayrıca Google Arama'nın 25. yılı nedeniyle dünya çapında 25 yıla yayılan trend aramaları da paylaştı.

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu. 1980’lerin en çok aranan on yıllık dönem olduğu listelerde, kalp emojisi de en çok aranan emoji olarak dikkat çekti. Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde ise Şubat ayında yaşanan deprem felaketi ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıkarken gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata dair yıl boyunca merak edilenler de listede kendine yer buldu.

Türkiye'nin 2023 arama trendleri, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “burçlar”, “ne giyilir”, “şarkı sözleri”, “nerede”, “nasıl”, “ne zaman”, “hissediyorum” ve “nerenin plakası” başlıkları altında toplandı

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:



İsimler

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete

Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz

Metin Uca

Özkan Uğur

Seda Fettahoğlu

Deniz Baykal

Erkin Koray

Burhan Çaçan

Merve Kayaalp

Matthew Perry

Mehmet Barlas

Diziler

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

Şahmaran

Yabani

The Last Of Us

Kirli Sepeti

Ruhun Duymaz



Tarifler

Aşure tarifi

Güllaç tarifi

Acai bowl tarifi

Krem karamel tarifi

Lalanga tarifi

Topik tarifi

Yağlama tarifi

Kalpli kurabiye tarifi

Ev baklavası tarifi

Şiveydiz tarifi



Şarkı Sözleri

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri

Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

Müphem şarkı sözleri

Ali Cabbar şarkı sözleri

Manolya şarkı sözleri

Aşkın Olayım şarkı sözleri

Mockingbird şarkı sözleri

Lento şarkı sözleri

Belki şarkı sözleri



Nerede?

Deprem nerede oldu

Elbistan nerede

Gazze nerede

Fas nerede

Nerede oy kullanacağım

Mescid - i Aksa nerede

Teknofest nerede

Kudüs nerede

Akbelen nerede

Gökçeada nerede



Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır

Bayram namazı nasıl kılınır

Deprem nasıl oluşur

Seçim ikinci tura nasıl kalır

Basınç ölçer nasıl yazılır

Oy nasıl kullanılır

Uyurgezer nasıl yazılır

Anadil nasıl yazılır

Sandık görevlisi nasıl olunur

Vergisiz telefon nasıl alınır



Ne zaman?

Meteor yağmuru ne zaman

Seçim ne zaman

İkinci tur ne zaman

Borsa ne zaman açılacak

Üniversiteler ne zaman açılacak

Seyyanen zam ne zaman yatacak

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak

Diziler ne zaman başlayacak

İstanbul depremi ne zaman

Doğalgaz ne zaman bedava



Nerenin plakası?

88 nerenin plakası

50 plaka nerenin plakası

23 plaka nerenin plakası

25 plaka nerenin plakası

21 plaka nerenin plakası

08 plaka nerenin plakası

17 plaka nerenin plakası

46 nerenin plakası

31 plaka nerenin plakası

16 plaka nerenin plakası



Burçlar

En sevilmeyen burçlar

En üzgün burçlar

En tatlı burçlar

Toprak grubu burçları

Sabit burçlar hangileri

İnatçı burçlar

Aurası yüksek burçlar

Dişil burçlar

Hava grubu burçları

Ateş grubu burçları



Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?

Umrede ne giyilir?

Aile tanışmasında ne giyilir?

16 derecede ne giyilir?

Konserde ne giyilir?

İmam nikahında ne giyilir?

Solaryuma giderken ne giyilir?

Lisenin ilk günü ne giyilir?

Siyah gömlek altına ne giyilir?



Hissediyorum