2017 yılında kurulan Renesco Enerji, bu süreçte Türkiye’nin yedi bölgesinde 22 biogaz tesisi kurdu. Rotalarını yurtdışına çevireceklerini belirten Renesco Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu, “2024’te ise unicorn olmayı hedefliyoruz” diyor.

Günümüzde enerji, tüm dünyanın ana gündemi. Enerjide dışa bağımlı ülkelerin zor günler yaşadığı bu dönemde, özellikle doğal gaza alternatif kaynak arayışları öne çıkmış durumda.

Bu noktada biogaz, yüksek potansiyeliyle gündeme gelen kaynaklarda biri. Ancak Türkiye’de bu enerji kaynağı henüz yeni yeni tanınıyor.

Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa’daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye, bu potansiyeline rağmen çok az sayıda biyogaz tesisine sahip.

Biyogaza sadece hayvansal ve tarımsal atık olarak bakılan ülkemizde, aslında yılda 35 milyar TL’lik gıda atığı oluştuğu düşüldüğünde büyük bir potansiyel söz konusu.

Uzmanlar, doğru atık yönetimiyle Türkiye’nin cari açığına 5-6 milyar Euro’luk bir katkı sağlanabileceği görüşünde.

Önümüzdeki dönemde agresif bir büyüme hedeflediklerini belirten Renesco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu, “Türkiye’de 95 biogaz tesisinin 22’si bizim.

Geçen yıl 280 milyon TL olan ciromuzu devreye aldığımız yeni yatırımların etkisiyle bu yıl 550 – 600 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 hedefimiz ise unicorn olmak” diyor.

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