Çinli e-ticaret devi Alibaba karantinalar ve çeyreklik karının ilk kez düşmesinin ardından Nisan-Haziran döneminde 9 bin 241 çalışanının işine son verdi. Şirket böylece toplam 245 bin 700 çalışanının işine son verdi

E-ticaret devi Nisan-Haziran döneminde 9 bin 241 çalışanının işine son verdi. Şirket yılın ilk 3 ayında da artan enflasyon, hammadde maliyetleri, siyasi gerilimler gibi etkilerle işgücünü 4 bin 375 kişi azaltmıştı.

Ekonomik yavaşlama ve tüm dünyada zayıflayan tüketici harcamaları nedeniyle işten çıkarma kararının alındığı belirtiliyor.

Benzer nedenlerle ABD’li firmalar Apple, Alphabet, Meta Platforms işe alımları durdurmuş, Amazon.com da yaklaşık 100 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

Bir dönem Çin’in en değerli şirketi olan Alibaba’nın piyasa değeri Pekin hükümetinin özel sektöre yönelik bazı uygulamalarıyla düşmüştü.

Çin’de düzenleyici kurumlar 2020’de Alibaba’nın iştiraki olan teknoloji şirketi Ant Grup’un halka arzını iptal etmiş ve Alibaba’nın iş modelini değiştirmesini gerektiren bazı reformlar yapmıştı.