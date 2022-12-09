3. ülke 6. nesil savaş uçağı üretmek için anlaştı

İngiliz, Japon ve İtalyan liderlerin yeni savaş için ortak bildirisinde, "2035 yılına kadar yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek için iddialı bir çaba olan Global Combat Air Programını (GCAP) duyuruyoruz" denildi.

CNN'nin aktardığı habere göre açıklamada Çin veya Rusya'dan isim olarak bahsedilmedi, ancak yeni savaş uçağına ihtiyaç duyulduğu çünkü özgür ve açık uluslararası düzene" karşı "tehditlerin ve saldırganlığın arttığı" belirtildi. Açıklamada, "Demokrasimizi, ekonomimizi ve güvenliğimizi savunmak ve bölgesel istikrarı korumak her zamankinden daha önemli" denildi.

2024'TE BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR

İngiliz hükümeti yaptığı ayrı bir açıklamada, yeni savaş uçağının geliştirilmesine 2024'te başlanmasının ve bu yeni savaş uçağının 2035'te uçmasının beklendiğini söyledi. Açıklamalara göre 3 ortak farklı teknolojilerle projeye katkıda bulunacak.

Uçağın aynı zamanda pilotsuz da uçabilmesi; gelişmiş sensörler, son teknoloji silahlar ve yenilikçi veri sistemleri gibi bir yetenekler ağıyla geliştirilmesi hedefleniyor.

CNN'e göre yeni jet, İngiltere'nin Typhoon savaş uçaklarının ve Japonya'nın F-2'lerinin yerini alacak gibi görülüyor.

Yeni program bu üç ülkeye dünyanın önde gelen savaş uçağı üreticisi ABD'nin yardımı olmadan kendi yollarına gitmesini sağlayacak.

Üç ülke de beşinci nesil F-35 hayalet avcı uçağı programının bir parçası. Yeni jetin F-35 programını etkilemesi beklenmiyor.

PENTAGON DESTEK VERDİK

Pentagon yeni savaş uçağının geliştirilmesine destek verdi. Bir ABD-Japonya açıklamasında, "ABD, Japonya'nın, bir sonraki savaş uçağının geliştirilmesi konusunda, ülkelerimizin iki yakın ortağı olan Birleşik Krallık ve İtalya da dahil olmak üzere, benzer fikirdeki müttefikleri ve ortaklarıyla yaptığı güvenlik ve savunma işbirliğini desteklemektedir" denildi.

ABD DE KENDİ UÇAĞINI HAZIRILIYOR

CNN'e göre ABD'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programı olarak bilinen altıncı nesil savaş uçağı da yapım aşamasında. Bu yeni uçağın 2030'dan itibaren F-22 savaş uçağının yerini alması bekleniyor.

ÇİN VE RUSYA DA 6. NESİL UÇAK PEŞİNDE

Öte yandan CNN'e göre Çin ve Rusya'nın da altıncı nesil uçak peşinde olduğu düşünülüyor. Çin ve Rusya şimdi beşinci nesil savaş uçaklarını uçuruyor (Pekin'in J-20 ve J-31 jetleri ve Moskova'nın Su-57'si).