Çocuklar için eğitim teknolojisi girişimi Düşyeri, Seri A yatırım öncesi 35 milyon dolar değerleme üzerinden 3.7 milyon dolar köprü yatırım aldı.

Dijital dünyanın ve eğitimin tüm kurallarını çocuklar için yeniden tasarlamak için sıfır sermaye ile kurulan Düşyeri, yakında globalde çıkacağı Seri A yatırımı öncesi Türkiye’de köprü yatırım turu yaparak 35 milyon dolar değerleme ile 3,7 milyon dolar yatırım aldı.

Ali Sabancı ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı liderliğinde gerçekleşen köprü tura Ali Koç, APY Bilişim Vadisi GSYF, APY Start-up GSYF, Arda Kutsal, Ayşegül Akşak, Bergüzar Korel, Demir Karaaslan, Deniz Devrim Cengiz, Esat Göktekin Dinçerler, Feride Tansuğ, Finberg, Halit Ergenç, İrem Can, İTK Venture, Kaan Taşkın, Koray Bahar, Nevzat Aydın, Kenan Çolpan, Özge Doğan, Re-pie, Timuçin Öğün, Varol Civil ve Zeynep Dereli katıldı.

“Dijital eğitim teknolojilerinde devrim başlatıyoruz”

Dijital dünyanın tüm kurallarını çocuklar için yeniden ve onların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarladıklarını belirten Düşyeri’nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç; “Eğlencenin en yükseğini yüzde 100 güvenli ve çocukların gelişimlerine destek olacak hale getirdik. Bazıları yaptığımıza sihirbazlık diyor. Bense sadece teknolojinin gücü ile bilimin verilerini birleştirdiğimizi düşünüyorum. Dijital eğitim teknolojilerinde bir devrim başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Girişim ekosisteminin TEB Girişim Bankacılığından tanıdığı ve 2018 yılında Düşyeri’ne ortak olarak geçen Düşyeri CEO’su İbrahim Coşkuner ise “Herkesin muzdarip olduğu bir soruna çözüm üretmekten çok mutluyuz. Şu ana kadarki kullanıcı geri dönüşleri çok iyi ve ebeveynler çok mutlu. Çocukların güvenliği ve gelişimi için yakın zamanda telefon, bilgisayar, televizyon gibi tüm cihazlarda var olacağız ve tüm cihazların çocuk modu haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

2018’de yatırım almıştı

Düşyeri 2018 yılında, 20 milyon dolar değerleme ile Ali Sabancı, Ali Koç, Nevzat Aydın, Begüm Doğan, Varol Civil, Göktekin Dinçerler, Kenan Çolpan, Timuçin Öğün ve Ayşegül Akşak’tan yatırım almıştı. 3,5 yıl boyunca ürünün çocuklarla buluşabileceği teknolojisini yarattı. Bilişim Vadisi’ndeki yazılım ve oyun ekibi ile çocuklar için akıllı algoritma ve yapay zekaların kullanıldığı yazılımda bir çocuğun dijitalde ihtiyacı olan her ayrıntı düşünüldü.