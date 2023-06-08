64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."

Insider'ın aktardığı habere göre 13 yaşındaki kız çocuğu ailenin birikim hesabındaki 64.000 doları mobil oyunlarda tüketti.

Henan eyaletindeki medya kuruluşlarının haberine göre anne Gong Yiwang, Mayıs ayı sonlarında kızının yatılı okulundaki bir öğretmeninden telefon aldı. Öğretmen, çocuğun ücretli oyunlara bağımlı olduğundan endişelendiğini söylüyordu. Gong, banka hesabını kontrol ettiğinde, sadece yedi sentlik bir bakiyesi kaldığını fark etti.

Anne, Elephant News'e göre kızının Ocak'tan Mayıs'a kadar oyun hesapları satın almak için yaklaşık 16.800 dolar ve oyun içi satın alımlar için yaklaşık 30.000 dolar harcadığını söylüyor. Çocuk, ayrıca kendilerine oyun ürünleri almak isteyen en az 10 sınıf arkadaşına da para aktarmış. Toplam harcama 64 bin dolar.

Elephant News'e konuşan anne "13 yaşındaki bir çocuğun bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Afalladım, kafam patlayacak gibi" diyor.

'ŞİFRESİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Gong'ın kızı ise annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını ancak paranın nereden geldiğini veya ne kadar harcadığını bilmediğini söylüyor. Daha önce başka bir şey satın almak istediğinde annesinin ona hesabın şifresini söylediğini belirtiyor.

'ARKADAŞLARIM ÖĞRENİNCE...'

13 yaşındaki çocuk, okuldaki arkadaşlarının harcamalarını öğrenince para için kendisini rahatsız ettiğini de söylüyor ve "Para göndermezsem bütün gün beni rahatsız ederlerdi. Öğretmene söylersem aileme anlatmasından ve annemin kızmasından korktum" diyor.