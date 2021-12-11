Better.com’un CEO’su Vishal Garg, sadece 3 dakikalık bir Zoom görüşmesi ile tam 900 çalışanı aynı ayna işten çıkartmış ve büyük tepki çepki çekmişti. Şirketin yönetim kurulu cuma günü çalışanlara gönderdiği bir e-posta’da Garg’in izne ayrıldığını duyurdu.

Mesajda, bu ara dönemde CFO olarak Kevin Ryan’ın şirketin günlük kararlarını yönetip Kurul’a rapor vereceği belirtildi. Ayrıca Kurul, şirket içi liderlik ve şirket kültürüne ilişkin değerlendirme yapması için bağımsız bir firmayı görevlendirdi. Mesajda, “Better’da uzun vadeli sürdürülebilir ve pozitif bir kültür oluşturmak için bu değerlendirmenin önerileri dikkate alınacaktır. Yapacak çok işimiz var ve umarız herkes yeniden müşterilerimize odaklanabilir ve harika bir şirket olmaya devam etmek için birbirini destekleyebilir” denildi.

BİZİ TOPLADI, ‘ŞANSLI OLAN SİZLERSİNİZ’ DEDİ

Şirkette çalışmaya devam eden bir kişi ise ismini vermeden Business Insider’a yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlattı:

Better.com CEO’su Vishal Garg 900 iş arkadaşımı işten çıkardıktan sonra geri kalanımızı bir toplantıya çağırdı. Bize “Şanslı olan sizlersiniz,” dedi. Garg, işten çıkardığı kişilerin düşük performans gösterdiğini söyledi ve ardından kalanlar için çıtayı daha da yükselterek bize eskisinden daha fazla çalışma zamanının geldiğini söyledi. Az önce 900 kişiyi işten çıkaran birinden bunu duymak oldukça korkutucuydu. İşten çıkarmalar yaşayan bir şirkette ilk kez bulunmuyordum, ama bu farklıydı. Kesinlikle hiçbir uyarı yoktu ve sonrasında Garg işten çıkarılan işçileri küçümsedi ve bundan sonra ikinci bir şans olmayacağını söyledi. Her şey moral bozucuydu. İşten çıkarmalardan beri herkes gergin. Hepimiz arkamıza bakıyoruz, sıradaki kovulmayı bekliyoruz. Sağlıklı bir ortam değil.

Yöneticilerimiz daha fazla işten çıkarma olmayacağı konusunda bizi temin ediyor, ancak 900 meslektaşımız kovulduktan sonra onlara nasıl güvenebiliriz? Böyle bir kargaşa döneminden sonra bize açıklamalar yapmamalılar.

İşten çıkarmaların nedeninin fazla işe alım olduğunu hissediyorum. Bu bana göre daha çok bir liderlik hatası. Ama bu insanları sorumlu tutmak yerine daha düşük pozisyondaki insanları kovuyorlar.

"If you're on this call, you are part of the unlucky group that is being laid off."https://t.co/bmtdxpWtto CEO Vishal Garg laid off more than 900 employees on a Zoom webinar just before the holidays. https://t.co/dVucv3vb6i pic.twitter.com/zg78vTnIH6 — CNN (@CNN) December 7, 2021

YATIRIMCILARDAN 750 MİLYON DOLAR ALMIŞTI

Her şey daha da garipti çünkü Better yatırımcılardan 750 milyon dolar aldı.

Geride kalanlarımız işten atılmadığımıza sevinsek de eskisi gibi bir ortam yok. Konuştuğum insanların yüzde doksanı başka bir iş bulmuş ya da çıkmak üzere. Bana gelince… Devam etmem için doğru bir fırsat olmalı, çünkü bu iş için çok şeyden vazgeçtim ve yeni bir şehre taşındım.

Moralimiz şu ​​anda çok düşük. Sadece çok fazla güvensizlik ve acı var. Yöneticiler gemiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar ama sanki batacakmış gibi geliyor.

Garg’ın bu karmaşanın ardından “izin aldığı” haberiyle biraz daha umutlu hissediyorum. Giderse, yerine doğru kişi gelirse, buradan çıkabiliriz gibi geliyor.

Genç bir şirket için güveni yeniden kazanmak gerçekten zor. Better’ın hayatta kalması için birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Bu durum itibarımızı zedeleyebilir. Ama Garg giderse itibarımız onarılabilir olduğunu düşünüyorum.

Halen orada çalışıyor olmama rağmen başka pozisyonlar için görüşmelerim oldu. Önümüzdeki ay daha fazla işten çıkarma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak istiyorum.

Garg’ın izni açıklandığından beri ruh halimiz biraz yükseldi, ama herkes hala korkuyor. İşten çıkarılanların çoğunu tanıyorum. Tembel, verimsiz de değillerdi.

3 DAKİKA 900 KİŞİYİ İŞTEN ATMIŞTI

New York merkezli online mortgage kredisi veren şirket better.com’un CEO’su Garg, 900 kişiyi 3 dakikalık bir Zoom toplantısı ile işten çıkartmıştı. Şirketin yaklaşık yüzde 15’inin işten çıkarıldığı haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, “Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Garg, “Piyasa değişti” savunusu yapmış ancak şirketin bir Japon bankası tarafından desteklenen 750 milyon dolarlık yatırımdan bahsetmemişti.

İKİNCİ VİDEODA KENDİNİ SAVUNDU

Sızdırılmış bir videoda ise Garg, işten çıkarmalardan sadece yarım saat sonra yapılan başka bir görüntülü toplantıda kalan personele “daha yalın, daha kötü, daha aç bir işgücü” ile “Daha İyi 2.0” yaratmaya çalıştığını söylüyor. Ayrıca şirketin “yanlış insanları” işe aldığını ve önceki çeyrekte 100 milyon dolar kaybettiğini sözlerine ekliyor. İşten çıkartmaları ise, “bugün yaptığımızı üç ay önce yapmalıydık” diyerek savunuyor.

Fortune’da ise, Garg’ın işten çıkarılan en az 250 personelin, günde sadece iki saat çalışarak şirketten çaldığını söylediğinden bahsediliyor.

KALANLARA DA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Vice’ın haberine göre Garg, kalanlara da agresif ton sergileyerek, “İki kez başarısız olmanıza izin verilmeyecek” demişti. Garg gelen tepkiler üzerine özür diledi, ancak bu, şirketin üst düzey ekibinden üç kişinin istifasına engel olamadı. Halkla ilişkiler sorumlusu Tanya Gillogley, pazarlama müdürü Melanie Hahn ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Patrick Lenihan istifalarını şirket yönetimine sundu.

YATIRIMCIYA KANALİZASYON DEMİŞ

Dış basındaki haberlere göre Garg’ın mizacı geçmişte de defalarca sorun olmuş. Üst düzey bir yatırımcıyı “kanalizasyon” olarak nitelendirmiş, çalışanlara yönelik üslubu ile daha önce de gündeme gelmiş. Toplu işten çıkarmaların şokundan önce bile, Garg’ın yönetim tarzı yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Daily Beast, Ağustos ayında Garg’ın bir zamanlar iş ortağını diri diri yakmakla tehdit ettiğini, Forbes ise 2020’de personeline “aptal yunuslar” olduklarını söylediğini yazmıştı.