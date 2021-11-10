Avrupa Birliği mahkemesi, teknoloji firması Google’ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu’nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar euroluk para cezasını onadı.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google’ın AB Komisyonu’nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Google’ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, “Genel Mahkeme, Google’a verilen 2,42 milyar euroluk cezayı onadı.” ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

Ceza hakkında

AB, Google’a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017’de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google’a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB’nin Google’a cezaları

AB, 2018’de Google’a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar euro para cezası vermişti.

Ayrıca AB, Google’a, 2019 yılında da “reklam hizmeti” AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.

AB, Google’a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.