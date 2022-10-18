ABD’de çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Cep telefonları ise ucuzluyor görünüyor. İşte nedeni…

ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerine göre gıda, uçak bileti ve benzin de dahil olmak üzere çok çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları yükselmiş durumda. Ancak bir ürün kategorisindeki yüzde 22’lik düşüş dikkat çekti: Akıllı telefonlar.

Bu durum ilk bakışta mantık dışı görünüyor. Çünkü akıllı telefonlar pahalı ve aslında fiyatları düşmüyor. Apple, Eylül ayında geçen yılki seçeneklerle aynı ABD fiyatlarında yeni iPhone’ları piyasaya sürdü. Akıllı telefonların ortalama satış fiyatları ise dünya çapındaki pazarlarda yükselmeye devam ediyor .

CNBC’nin haberine göre akıllı telefonlar ucuzlamıyor. Daha iyi hale geliyorlar. Bu nedenle ABD’deki verilerde birçok ürün gibi fiyatlarında artış ölçülmüyor.

CNBC bu durumu şöyle açıklıyor: Normalde, TÜFE, yıldan yıla fazla değişmeyen aynı ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmayı sever. Örneğin yumurtaları yumurtalarla karşılaştırabilir. Ancak akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, BLS (ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu) her yıl daha iyi hale gelen cihazları kontrol ediyor. Akıllı telefonlar gelişiyorsa ve fiyatı aynı kalıyorsa, BLS bir fiyat düşüşü kaydeder.

BLS’de ekonomist olan Jonathan Church, “Akıllı telefon endeksinde çok fazla düşüş oldu. Ve bu gerçekten büyük ölçüde kalite iyileştirmeleriyle ilgili” diyor.

BLS yılda iki kez yeni akıllı telefon modellerini inceliyor ve daha iyi kameralara, ekranlara veya diğer yeni özelliklere sahip olup olmadıklarını; ne oranda iyileştirdiklerini ölçüyor.

Church, “Akıllı telefonlar için ekran boyutu, RAM, işlemci hızı, telefon kamerası veya arka kamera, katlanabilir veya benzeri şeylerden bahsediyoruz” diyor.

Bu kontrolden sonra BLS bir “kalite ayarlaması” yapıyor. Yeni iPhone’un fiyatı yükselmediyse, ancak yeni özellikler aldıysa, TÜFE bu cihazın eskisinden daha değerli olduğunu düşünüyor ve tüketicilerin aynı para için daha fazla değer elde ettiğini varsayıyor.

Habere göre BLS, akıllı telefon teknolojilerini, Apple’ın en yeni cihazının iPhone 11 ve Samsung’un en iyisinin Galaxy S10 olduğu 2019′un sonlarında bir başlangıç ​​noktasına endeksledi. Aslında, TÜFE’ye göre akıllı telefon fiyatları 2019′dan beri düşüyor.

Bu ölçüm için BLS’nin sitesinde şu bilgiler veriliyor:

“… Bu kategorideki ürünler için, TÜFE her ay seçilen ürünlerin güncel fiyatlarını elde eder. Seçilen öğelerin değişen tüm özellikleri de belirlenir ve gözden geçirilir. Bir öğenin fiyatı değiştiğinde, BLS değişikliğin nedenini belirlemeye çalışır; ancak, özellikler değişmeden kalırsa, TÜFE genellikle herhangi bir ayarlama yapmadan fiyat değişikliğini yansıtır. Değiştirilen ürün önceki ürünle temelde aynıysa, TÜFE, değiştirilen ürün ile önceki ürün arasındaki herhangi bir fiyat farkını saf fiyat değişikliği olarak değerlendirebilir. Özellikleri değiştiyse ve rapor edilen değişiklik tüketiciye çok az değer sağlıyorsa, TÜFE düzeltilmemiş fiyat değişimini gösterecektir. Örneğin, belirli bir akıllı telefon için renk değişikliği, gerçekten cihazın kalitesinde bir değişiklik değildir”