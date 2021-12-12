ABD donanmasında teğmen olarak görev yapan Deniz Burnham, 12 bin astronot adayı arasından Astronot Aday Programına seçilen 6 erkek ve 4 kadın 10 kişi arasına girmeyi başardı.

36 yaşındaki Burnham’ın İncirlik askeri üssünde görev yapan Amerikalı asker bir aileden doğduğu bilgisi paylaşıldı.

Burnham’ın California’da kimya ve makine mühendisliği üzerine eğitimini tamamladığı, uzun yıllar enerji alanında çalışarak birçok petrol sondaj projesini yönettiği, hobi olarak da deniz uçağından helikopterlere ve motorsuz planörlere kadar birçok uçan aracı kullanabildiği kaydedildi.

Öğrencilik yıllarında California’daki NASA araştırma merkezinde stajyerlik de yapmış olan Burnham’ın, seçilen diğer 9 adayla Ocak 2022’den itibaren 2 yıllık yoğun ön astronotluk eğitimi alacağı bildirildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Deniz Burnham’ı tebrik etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Adana doğumlu Deniz Burnham’ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı’na seçildiği için tebrik ederiz! Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak.” ifadeleri yer aldı.

ABD Adana Konsolosluğunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Burnham’ın 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişiden biri olduğu belirtildi.

🇹🇷 Adana doğumlu Deniz Burnham’ı 🇺🇸 @NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı’na seçildiği için tebrik ederiz!👏🏻 Burnham, 12.000 aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak. 🚀 pic.twitter.com/KwmCmKIuQr — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) December 9, 2021

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Adana doğumlu Deniz Burnham’ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı’na seçildiği için tebrik ederiz. Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce 2 yıllık eğitim alacak. Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor. Kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi almıştır. Kanada, Teksas ve Alaska dahil olmak üzere Kuzey Amerika’da enerji endüstrisinde deneyimli bir liderdir.”

İncirlik askeri üssünde görev yapan Amerikalı asker bir ailenin kızı olan Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor.

Burnham, California’da kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi ve enerji endüstrisinde deneyim sahibi. AA