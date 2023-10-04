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"Age of Empires" oyunu karıncalar için kullanıldı: İşte sonuçlar

Avustralyalı bilim insanları, "Age of Empires" adlı bilgisayar oyununu kullanarak işgalci karınca türleriyle başa çıkmanın yöntemlerini araştırdı.

04 Ekim 2023 | 16:51
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"Age of Empires" oyunu karıncalar için kullanıldı: İşte sonuçlar

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Batı Avustralya Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmada, bilgisayar oyunu kullanılarak yerli ve istilacı karıncalar arasındaki savaşın simülasyonları incelendi.

Araştırmacılar, Age of Empires oyununda, doğadakine benzer senaryolarda "karınca orduları" oluşturarak bunların arasındaki çatışmaların sonuçlarını izledi. Avustralya'ya ait bir tür olan "et yiyen karıncaların", "Arjantin karıncalarına" karşı davranışlarını inceleyen araştırmacılar, oyun içerisinde farklı boyutlarda ordular ve savaş alanları oluşturarak sonuçları kaydetti.

Yapılan savaş simülasyonunda güçlü askerlerden oluşan küçük gruplar, daha güçsüz ancak kalabalık gruplarla karşılaştırıldı.

ET YİYEN KARINCALAR SAYILARI AZ OLSA DA HEP KAZANDI

Boyut olarak diğer türden daha büyük olan 20 et yiyen karıncayı, 200 Arjantin karıncasıyla bir araya getiren araştırmacılar, Arjantin karıncalarının sayısının artmasının, ölen et yiyen karınca sayısının artmasına neden olduğunu fakat deneyin sonucunda et yiyen karıncaların her zaman galip geldiğini saptadı.

"Bilgisayar oyunları ile karınca türleri arasındaki savaşlar" benzerlik gösteriyor

Söz konusu simülasyonu, gerçek hayattaki karınca davranışlarıyla karşılaştıran araştırmacılar, ikisi arasında benzerlik olduğunu buldu.Araştırmacılar, ulaşılan sonuçların Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan "muharebe teorileri"yle istikrarlı olduğunu belirtti.Araştırmacı Samuel Lymbery, "karıncaların savaş tarzlarının, insanlara benzeyen birkaç hayvandan biri olduğunu" belirterek simülasyonun işgalci karınca türleriyle başa çıkmada kullanabileceğini söyledi. Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

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