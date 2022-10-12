Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, 5-10 yıl içerisinde elektrikli uçakları göreceklerini belirterek, “İlk başlarda küçük uçaklar olacak, bunlar hava taksileri olabilir.” dedi.

Ward, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Airbus olarak elektrikli uçaklarda çok aktif olduklarını söyledi.

Büyük gövdeli uçakları tamamıyla elektrikli şekilde görmek için henüz zaman olduğunu aktaran Ward, “Bunlar için öncelikli gereken sürdürülebilir yakıt… Aynı zamanda biz uçaklarımızda tamamıyla elektrik sistemine geçebilmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. 5-10 yıl içerisinde elektrikli uçakları göreceğiz. İlk başlarda ufak uçaklar olacak, bunlar hava taksileri olabilir. Aynı zamanda orta büyüklükteki ATR uçaklarda hibrit motor var. Bu uçaklar kalktığında ilk olarak hibrit arabalar gibi elektriği kullanıyor.” şeklinde konuştu.

Havacılık sektörünün çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Ward, şunları kaydetti:

“Bunda Kovid-19’un da büyük etkisi oldu. Uçak siparişlerinde şu anda yüksek talep alıyoruz. Şu anda havacılık sektörü çok aktif bir iş kolu. Bilet fiyatları kısa dönemde petrol krizinden çok etkilendi. Aynı zamanda uçak biletlerine pandemiden sonra da yüksek talep oldu. Bu faktör de eklenince bilet fiyatları yükseldi ve biz de sisteme yeteri kadar uçak koyamadık. Bilet fiyatlarının talep seviyesi sebebinden dolayı ineceğini düşünüyorum. Ayrıca, havacılık sektörü yüksek yatırım alıyor. Petrol fiyatları da genel manada düşecek.”

“Türkiye, havacılık için kelimenin tam anlamıyla dünyanın merkezi konumunda”

Rusya’ya artık uçak satmadıklarını belirten Ward, Türkiye’deki uçak talebinin ani yükseliş gösterdiğini söyledi. Ward, “Çünkü Türkiye’nin Rusya’ya hava güzergahı var. Türk Hava Yolları’nın uçuşları da Rusya krizinden pozitif etkilendi. Bizim Türkiye ile birçok ortak projemiz var. Uçaklarımızın birçok parçası Türkiye’de üretiliyor. Şu anda dünyada uçan her Airbus uçağında Türkiye üretimi parçalar var.” diye konuştu.

Ward, 4 yıl aradan sonra Türkiye’de bulunmanın mükemmel olduğunu ifade ederek, “Kovid-19 artık geçmişte kaldı. Burada Türk arkadaşlarımla beraber olmak mükemmel. Türkiye, lokasyon olarak havacılık sektöründe iyi bir altyapıya sahip. Coğrafi olarak Türkiye’den dünyanın üç çeyrek nüfusuna 4 saatlik uçuşla erişebilirsiniz. Türkiye, havacılık için kelimenin tam anlamıyla dünyanın merkezi konumunda.” ifadelerini kullandı.