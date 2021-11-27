Çinli akıllı teleffon üreticisi Xiaomi Pekin’de yıllık 300 bin araç üretme kapasitesine sahip elektrikli otomobil fabrikası kuruyor. Otomobil fabrikası, her biri yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan iki aşamada inşa edilecek. Xiaomi, Huawei ve Baidu da dahil olmak üzere elektrikli araç endüstrisine giriş yapan bir dizi Çinli teknoloji şirketi arasında yer alıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli araç fabrikasını Pekin’in eteklerinde inşa ediyor ve bu durum Çin’in gelişen elektrikli otomobil pazarından pay almak için yarışan firma için önemli bir adım olacak.

Dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olan Pekin merkezli şirket Cumartesi günü Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi komitesi ile otomobil projesini bir banliyö olan Yizhuang’ta geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

İLK ARAÇ NE ZAMAN?

Anlaşmaya göre, Xiaomi’nin otomobil fabrikası, her biri yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan iki aşamada inşa edilecek. İlk aracın 2024 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Proje aynı zamanda Xiaomi’nin otomobil işinin genel merkezinin yanı sıra bir satış merkezi ve bir Ar-Ge merkezini de içeriyor. Şirket, inşaat için ne kadar para harcadığını açıklamadı.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon satıcısı Xiaomi, Mart ayında elektrikli araç endüstrisine adım attığını ve dünyanın en büyük otomobil pazarında Huawei Technologies Co ve Baidu gibi diğer Çinli teknoloji şirketler arasına katıldığını duyurmuştu.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde projeye 10 milyar ABD doları yatırım yapacağını da duyurmuştu. Bu yaz şirket, otonom sürüş teknolojisi firması DeepMotion’ı 77,4 milyon ABD Doları karşılığında satın aldığını açıklamıştı.