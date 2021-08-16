Geliştirdiği bulut tabanlı çözümleri ile markalarının dijital dönüşüm süreçlerine destek veren Akinon, Actera Group ve Revo Capital’in liderliğini yaptığı yatırım turunda, 20 milyon dolarlık yatırım topladı.

2017 senesinde kurulan dijital ticaret platformu Akinon, B serisi yatırım turunu tamamladı. Yatırım ile ilgili Akinon CEO’su Tolga Tatari, “Akinon olarak 400 kişilik ekibimiz ile ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız yeni yatırım, bu senenin başında başlattığımız yurtdışı açılımı için ihtiyacımız olan desteği bize sağlayacak. 3 sene içerisinde kuracağımız partner ekosistemi ile dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından biri olmayı hedefliyoruz. Bu yatırım turunda bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Actera Group ve Revo Capital’in co-lead ettiği bu yatırım turuna Smartfin ve Endeavor Catalyst de katıldı. Smartfin 2020 yılında gerçekleşen yatırım turunda da şirkete 5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Actera Group yatırımla ilgili “Türkiye’de e-ticaretin gelişimine önemli destek veren, Türkiye merkezli Akinon’u uluslararası büyüme yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Revo Capital’den yapılan açıklamada ise “Akinon’un hikayesinin bir parçası olmaktan son derece heyecanlı ve mutluyuz. Akinon, perakendecilerin ve markaların satış kanallarını yönetmesini sağlayarak e-ticaretteki statükoya meydan okuyor ve perakende sektöründeki dijitalleşmeye öncülük ediyor. İkinci fonumuz ile hem Türkiye’de hem de odağımızda yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım bekleyen dinamik, yaratıcı ve tutkulu start-up’lara ulaşmak ve başarılı şirketlere dönüşecek doğru yatırımları desteklemek için yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz.” ifadesi yer aldı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen perakende markalarının, omni-channel operasyonlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine 17 ülkede destek veren Akinon, 2021 yılında 10.2 milyar TL ticaret hacmi yaratmayı hedefliyor.