AloTech, Call Center Studio markasıyla sürdürdüğü yurt dışı yapılanması kapsamında iki yeni atama daha gerçekleştirdi. Zeynep Akçay Diken İnsan Kaynakları, Saygun Bektaş Doğan ise Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına başladı.

AloTech ve Call Center Studio Kurucu Ortağı Cenk Soyak, “AloTech olarak global pazarlarda etkinliğimizi artırırken, 600’ü aşkın müşterimize yeni nesil çözümlerimizle katkı sunuyoruz. Bu operasyonu geliştirmek için de yönetim kadromuzu kendi alanlarının deneyimli ve yaratıcı isimleriyle büyütüyoruz. Ekibimize yeni katılan genel müdür yardımcılarımız Zeynep Akçay Diken ve Saygun Bektaş Doğan ile birlikte şirketimiz için değer yaratırken, işveren markamızı daha da güçlendireceğiz. Ayrıca yine bu kapsamda günümüz itibarıyla 105 olan çalışan sayımızı da yıl sonuna kadar 150’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Zeynep Akçay Diken kimdir?

Lisans eğitimini Essex, Colchester’da Pazarlama, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamlayan Zeynep Akçay Diken, 14 yılı aşkın deneyimi ve tecrübesi ile kurumsal ve uluslararası şirketlerin insan kaynakları departmanlarında görev aldı. AloTech öncesinde 13 ülkede faaliyet gösteren Metglobal şirketinin Türkiye, Amerika, MENA ve APAC bölgelerinde yöneticilik görevinde bulundu. Son olarak, Digital Planet firmasında İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı. Kariyeri boyunca insan kaynakları kültürü ve politikalarının oluşturulması, yetenek yönetimi, süreç optimizasyonu ve dijitalleşme, kurum içi kariyer planlaması, ücretlendirme ve yan haklar, işe alım, eğitim, performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesinde aktif rol üstlendi.

Saygun Bektaş Doğan kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Saygun Bektaş Doğan, kariyerine Ernst&Young (EY) firmasında başladı. Sonrasında FMCG, enerji ve e-ticaret sektörlerinde iç denetçi, finansal kontrol-raporlama müdürü ve finans direktörü pozisyonlarında görev aldı. Geçmiş deneyimlerinde büyük baraj tipi hidroelektrik santral projelerinin yurt dışı bankalar ile finansmanı ve re-finansmanı süreçlerinde etkin rol üstlendi. Londra’da ihraç edilen iki ayrı Eurobond kapsamında yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve finansal yükümlülüklerin takibi süreçlerini yönetti. Son olarak Sosyopix firmasında üretim, operasyon ve muhasebe süreçlerini kapsayan ERP sistemini uygulamaya aldı ve global projeleri yürüttü. Doğan’ın bağımsız denetçi ve serbest muhasebeci mali müşavir unvanları da bulunuyor.