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Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı

ChatGPT'yi yapan OpenAI'nin CEO’su Sam Altman’a göre popüler chatbot özellikle üç sektördeki çalışanlar için faydalı.

27 Ocak 2024 | 10:00
Son Güncellenme: 27 Ocak 2024 | 10:37
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı

Altman, Bill Gates'in podcast yayınına katıldı. Altman, günümüzün yapay zeka sistemlerinin “kesinlikle bu işleri sizin yerinize yapamayacağını” belirtti. ancak bu 3 sektörde çalışanların, chatbot’tan bir üretkenlik aracı olarak faydalanabileceğini söyledi. Altman'ın yorumları şöyle:

1 Kodlama

Kodlama Altman, ChatGPT’nin programcıların işlerini normalden üç kat daha hızlı bitirmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Altman, sistemin, hataların tespiti için kodları test etmek, test senaryoları yazmak, programcının sorularını yanıtlamak ve hatta tamamen kendi başına yeni kod oluşturmak gibi görevlerde yardımcı olabileceğini söylüyor. Burada vurguladığı kelime 'yardım etmek'

2 Eğitim

Eğitim Yapay zeka sistemleri şu anda öğretmenlere, müfredat hazırlamak; öğrencilere göre kişiselleştirilmiş ders planları tasarlamakta, çeşitli idari görevlerde yardımcı olabiliyor. Sistem yeni diller öğrenme konusunda da faydalı olabilir. Gates ise ChatGPT’nin, özel ders programlarını güçlendirme yeteneğini övüyor. Gates, geçen Nisan ayında “Yapay zekalar herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma becerisine sahip olacak” demişti. Bazı eğitimciler ise ChatGPT gibi araçların öğrencilerin ödevlerde kopya çekmesini kolaylaştırabileceğinden endişe ediyor.

3 Sağlık

Sağlık Gates, 2023 tarihli bir blog yazısında, "Gates Vakfı’nın yapay zeka konusundaki önceliklerinden biri, bu araçların AIDS, tüberküloz ve sıtma dahil olmak üzere dünyanın en yoksul insanlarını etkileyen sağlık sorunları için kullanılmasını sağlamaktır” diye yazmıştı. Altman da bu heyecana destek veriyor; teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek ″Şu anda gördüğümüz şeyler çok heyecan verici ve harika, ancak bence bunu önümüzdeki beş veya on yıl boyunca çok dik bir gelişme eğrisi üzerinde olacak olan bu teknoloji bağlamında ele almaya değer. Bunlar şimdiye kadar olabilecek en aptal modeller" diyor.
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