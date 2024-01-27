Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı

Altman, Bill Gates'in podcast yayınına katıldı. Altman, günümüzün yapay zeka sistemlerinin “kesinlikle bu işleri sizin yerinize yapamayacağını” belirtti. ancak bu 3 sektörde çalışanların, chatbot’tan bir üretkenlik aracı olarak faydalanabileceğini söyledi. Altman'ın yorumları şöyle:

1 Kodlama Altman, ChatGPT’nin programcıların işlerini normalden üç kat daha hızlı bitirmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Altman, sistemin, hataların tespiti için kodları test etmek, test senaryoları yazmak, programcının sorularını yanıtlamak ve hatta tamamen kendi başına yeni kod oluşturmak gibi görevlerde yardımcı olabileceğini söylüyor. Burada vurguladığı kelime 'yardım etmek'

2 Eğitim Yapay zeka sistemleri şu anda öğretmenlere, müfredat hazırlamak; öğrencilere göre kişiselleştirilmiş ders planları tasarlamakta, çeşitli idari görevlerde yardımcı olabiliyor. Sistem yeni diller öğrenme konusunda da faydalı olabilir. Gates ise ChatGPT’nin, özel ders programlarını güçlendirme yeteneğini övüyor. Gates, geçen Nisan ayında “Yapay zekalar herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma becerisine sahip olacak” demişti. Bazı eğitimciler ise ChatGPT gibi araçların öğrencilerin ödevlerde kopya çekmesini kolaylaştırabileceğinden endişe ediyor.