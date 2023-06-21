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ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA, bu yıl 4 ülkede daha görev üstlenecek.

21 Haziran 2023 | 18:15
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ANKA, 4 ülkede daha göreve başlıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor.

 

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'İLK GÖZ AĞRIMIZ'

'İLK GÖZ AĞRIMIZ'

TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, AA muhabirine, 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi. "ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz." diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını anımsattı.
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Doğan, ANKA projesinde geliştirmeyi hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında "operatif ANKA" olacak şekilde aracı bir anlamda güncelledikleri bilgisini verdi. ANKA'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platform üzerinde birçok yerlileştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini anlatan Doğan, yabancı menşeli sistemleri tüm sensörler, haberleşme link setleri dahil bütünüyle yerlileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya ANKA'ları teslim ettiklerine dikkati çekerek, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu." dedi.
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4 ÜLKEDE DAHA TESLİMAT YAPACAĞIZ

4 ÜLKEDE DAHA TESLİMAT YAPACAĞIZ

Aracın harp ortamında ciddi bir deneyimine sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: "Yurt dışında bir kullanıcımız ANKA'yı aktif olarak kullanıyor. 2023'ün kalan kısmında 4 ülkede daha teslimatlarımızı yapacağız ve buralarda ANKA aktif olarak kullanılmaya başlanacak. 2024 yılında da bu ülkelere bir ülkeyi daha katmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsiyle sözleşmeler yapıldı ve teslimatlar gerçekleştirilecek."
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Kullanıcıya uygun çözümlerle gelişiyor

Kullanıcıya uygun çözümlerle gelişiyor

ANKA'da tüm müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu kapsamda radar sistemlerini çoklamaya, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni sistemler entegre etmeye, kamera ve uydu anten setlerini platforma kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
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"İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."
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ANKA'YA İLGİ ÇOK

ANKA'YA İLGİ ÇOK

Yürüttükleri temaslar ve görüşmelerden yola çıkarak ANKA'ya ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Doğan, heyetlerin geçmişe göre daha spesifik sorular sorduklarını, ihtiyaçlara hızlı cevap verilebiliyor olmasının da insansız sistemlere ilgiyi artırdığını söyledi. Doğan, "ANKA hayatına keşif-gözetleme sistemi olarak başlamıştı, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol özellikleri ekledik. Bu özellikler tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bizden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.
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