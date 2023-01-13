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  • Apple CEO'su maaşını eleştiriler üzerine 35 milyon dolar indirdi

Apple CEO'su maaşını eleştiriler üzerine 35 milyon dolar indirdi

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin hissedarlarından gelen eleştiriler üzerine yıllık maaşını yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düşürdü.

13 Ocak 2023 | 12:14
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Apple CEO'su maaşını eleştiriler üzerine 35 milyon dolar indirdi

BBC'nin haberine göre, Apple'ın maaş komitesi, Cook'un 2023 "hedef gelirini" yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirledi.

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, "Maaş komitesi, hissedarların geri dönüşleri ve Apple'ın sıra dışı performansıyla Cook'un gelirinin yeniden düzenlenmesi tavsiyesini dengeledi." ifadesi kullanıldı.

3 milyon dolarlık yıllık maaşı ve 6 milyon dolara kadar ikramiyeleri değişmeyen Cook'un, şirket hisselerinden elde edeceği gelirin düşeceği belirtildi.

Buna göre, 2022'de "hedef geliri" 84 milyon dolar olan Cook için bu yıl bu rakam, yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düştü.

Serveti 1,7 milyar dolar

Geçen yıl tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve küresel ekonomik daralma nedeniyle Apple'ın hisse değerinde yaklaşık yüzde 20 düşüş görülmüştü.

Cook'un, şirketin hissedarlarından gelen eleştiriler üzerine, şirketten elde ettiği gelirin yıllık yüzde 40 düşürülmesini talep ettiği belirtiliyor.

Forbes dergisine göre, 62 yaşındaki Cook'un kişisel mal varlığı 1,7 milyar doları buluyor.

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