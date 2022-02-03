Apple, Tim Cook’u bulmak için Virginia’dan California’ya 2,800 mil yol kat eden ve muhtemelen ‘silahlı’ bir takipçiye karşı Cook’un evini gizlemek için haritalar uygulamasına ‘görünmez bir duvar’ inşa etti. Daily Mail’in haberine göre Cook’un California’daki evi şimdi hem Apple Haritalar’da hem de Google Haritalar’da pikselleştirildi.

Habere göre 45 yaşındaki Julia Lee Choi, 2020’de Cadılar Bayramı’nda Julia Lee Cook adıyla Cook hakkında tweetler atmaya başladı. Cook için ‘Kocam, ikizlerimin babası gibi mesajlar atan Choi hakkında Cook veya diğer Apple çalışanlarının 200 metre yakınına yaklaşmasını engelleyen bir karar çıkartıldı.

Habere göre Julia Lee Choi, Cook’u Ekim 2020’den beri Cook’u taciz ediyor.

Choi, daha önce Google’ın CEO’su Sundar Pichai ile sorun yaşamıştı.

Söz konusu kadının Ekim 2020’den bu yana Cook’a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdiği, gönderdiği fotoğraflar arasında silah görseli de olduğu belirtiliyor.

Cook’un avukatı tarafından ‘tehdit edici ve son derece rahatsız edici’ olarak tanımlanan bazı mesajlar cinsel içerikli idi.

Haberde, “İki ay içinde iki kez Porsche Macan’la Kuzey Virginia’dan Kaliforniya’ya gitti; ikinci kez, Ekim 2021’de Cook’un evine geldi ve güvenlik yetkililerine Cook ile konuşmak istediğini söyledi. Polis olay yerine gelene kadar mülkte kaldı ve ‘şiddet uygulayabileceğini’ söyledi” ifadeleri yer aldı.

İddiaya göre Cook’a tweetler ve e-postalar göndermeye devam etti ve bunlardan birinde Cook’un evini yakmakla tehdit etti. Bir tweet’inde de Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya “Kocam Tim Cook’u mümkün olan en kısa sürede takip etmeyi bırak” yazdı.