Görevdeki 10’uncu yılını geride bırakan Apple’ın CEO’su Tim Cook’a anlaşma gereği 750 milyon değerinde 5 milyon adet Apple hissesi verildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda yayımlanan (SEC) bir belgeye göre, Apple CEO’su Cook bu hafta Apple hissesi satın aldı. Bloomberg News tarafından yapılan hesaplamalara göre, alım yaklaşık 750 milyon dolar değerindeki yaklaşık 5 milyon hisseden oluşuyor.

Cook, 2021 yılında göreve geldiği dönem yaptığı anlaşma kapsamında hak ettiği en büyük hisse senedini aldı.

Geçen yıl, 2026’ya kadar sürecek yeni bir tazminat paketi alan Cook’un tazminatının çoğunluğu sınırlı hisse senedi biriminden oluşuyor.

Apple, son üç yılda toplam hissedar getirisi yüzde 191,83 ile benzerleri arasında ilk üçte yer alırken, 442 şirket arasında 13. sıraya yerleşti.

Cook, 2011’de CEO olarak görevi devralmasından bu yana, Apple hisseleri yüzde 1,200’den fazla arttı.

SEC’de yayımlanan belgeye göre, Cook bu haftanın başlarında isimsiz bir hayır kurumuna yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Apple hissesi bağışladı. Cook daha önce tüm servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını söylemişti. (BloombergHT)