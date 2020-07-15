ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kasıtlı olarak yapıldığı iddia edilen iPhone yavaşlatma konusunda ABD’de çarptırıldığı para cezasını ödemeye başlıyor.

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, bu 25 dolarlık ödeme ABD dışındaki ülkelerde yaşayan kullanıcıları kapsamayacak.

Apple 2017 yılında, eski model cihazlarında “beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek” gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etmiş, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edilmişti.

Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etmiş ve batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitmişti.

Ancak, birçok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulunmuştu.

California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçmiş ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü vermişti.

Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşterilerin talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilmelerinin önü açılmıştı.