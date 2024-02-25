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  • Apple, 'ıslanan, nemli iPhone'unuzu bir kase pirinçte kurutmayın' diyor

Apple, 'ıslanan, nemli iPhone'unuzu bir kase pirinçte kurutmayın' diyor

Apple'a göre ıslanan, nemli iPhone'u bir kase pirinçte kurutmaya çalışmak doğru değil. Peki, neden?

25 Şubat 2024 | 12:10
Son Güncellenme: 25 Şubat 2024 | 12:13
Apple, 'ıslanan, nemli iPhone'unuzu bir kase pirinçte kurutmayın' diyor

Apple, bu yılın başlarında, iPhone'unuza su girdiğinde ne yapmanız gerektiğine dair yeni yönergeleri yayınladı... 

  • Genellikle, telefonlar ya da herhangi bir elektronik cihaz ıslandığında, yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri cihazı pişmemiş pirincin içine koymaktır. Teoriye göre çiğ taneler nemi emebilir.
  • Ancak Apple bu yöntemin yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü örneğin küçük pirinç taneleri cihazın bağlantı noktalarına girebilir, sıkışabilir. Bu durum ise cihaza daha fazla zarar verecektir. 
  • Apple'a göre ayrıca nemli iPhone'unuzu pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi "yabancı bir cismi" bağlantı noktasına sokarak kurutmaya çalışmak veya fön makinesi gibi harici bir ısı kaynağı kullanmak da doğru değil.

IPHONE ISLANIRSA NE YAPILMALI?

Apple'ın yönergesinde şu tavsiyeler var:

Kabloyu iPhone'unuzdan, kablonun diğer ucunu ise güç adaptöründen veya aksesuardan çıkarın. iPhone'unuz ve kablo tamamen kuruyana kadar kabloyu tekrar takmayın. iPhone'unuzun kurumasını sağlayın:

  • iPhone'unuzu bağlayıcısı aşağı bakacak şekilde hafifçe elinize vurarak fazla sıvının akmasını sağlayın. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bırakın.
  • En az 30 dakika bekledikten sonra Lightning veya USB-C kablosuyla şarj etmeyi veya bir aksesuar bağlamayı deneyin.
  • Uyarıyı tekrar görürseniz bağlayıcıda veya kablonuzdaki iğnelerin altında hâlâ sıvı var demektir. iPhone'unuzu hava akımı olan kuru bir yerde bir gün kadar tutun. Bu süre boyunca bir aksesuarı şarj etmeyi veya bağlamayı tekrar deneyebilirsiniz. Aygıtın tamamen kuruması 24 saati bulabilir.
  • Telefonunuz kurumasına rağmen hâlâ şarj olmuyorsa kabloyu adaptörden çıkarın ve adaptörü (mümkünse) duvardan sökün ve yeniden bağlayın.

Yapmamanız gereken birkaç şey:

  • iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmayın.
  • Bağlayıcısının içine pamuklu çubuk veya kağıt havlu gibi yabancı maddeler sokmayın.
  • iPhone'unuzu pirinç dolu bir torbaya koymayın. Aksi takdirde küçük pirinç parçacıkları iPhone'unuza hasar verebilir.


 

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