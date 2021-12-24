Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi. Son çıkan Iphone 13 modelinde yüzde 25’e yakın indirim yapıldı. Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti.

Apple, geçtiğimiz haftalarda, döviz kurlarındaki artışla birlikte fiyatlarına iki kez zam yapmıştı. 26 Kasım ve 24 Aralık’taki zamlar sonrası en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max 1TB’ın fiyatı 41.999 TL’ye kadar çıkmıştı.

Döviz kurlarındaki düşüş sonrası bu kez Apple Türkiye’den indirim haberi geldi. iPhone fiyatları yüzde 21 ile 25 oran aralığında düşürülürken, diğer Apple cihazlarının fiyatlarında da indirime gidildi. Ancak fiyatlar, 24 Aralık tarihindeki seviyeye kadar inmedi.

Chip.com.tr’nin haberine göre 26 Kasım ve 18 Aralık 2021 tarihinde yapılan zam sonrası oluşan fiyatlar ve yeni indirimli fiyatları aşağıda görebilirsiniz…



iPhone 13 mini Eski ve İndirimli Türkiye Fiyatları (24 Aralık 2021)

128GB 13.999TL 19.999TL 14.799TL

256GB 15.199TL 21.199TL 16.799TL

512GB 17.599TL 25.999TL 18.999TL

iPhone 13 Eski ve İndirimli Türkiye Türkiye Fiyatları (24 Aralık 2021)

128GB 14.999TL 21.499TL 16.299TL

256GB 16.199TL 23.499TL 17.699TL

512GB 18.599TL 27.499TL 20.499TL

iPhone 13 Pro Eski ve İndirimli Türkiye Fiyatları (24 Aralık 2021)

128GB 19.999TL 28.999TL 21.499TL

256GB 21.199TL 30.999TL 22.899TL

512GB 23.599TL 34.999TL 25.699TL

1TB 25.999TL 38.999TL 28.499TL

iPhone 13 Pro Max Eski ve İndirimli Türkiye Fiyatları (24 Aralık 2021)

128GB 22.999TL 31.999TL 23.999TL

256GB 24.199TL 33.199TL 25.399TL

512GB 26.599TL 37.599TL 28.199TL

1TB 28.999TL 41.999TL 30.999TL

iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE’ye de İndirim Geldi

En ucuz iPhone 12 olan iPhone 12 mini 64 GB’ın fiyatı 17.999TL’den 13.499 TL’ye indi. En pahalı iPhone 12 modeli olan iPhone 12 256 GB’ın fiyatı ise, 22.499 TL’den 17.099 TL’ye indirildi.

iPhone 11’in 64 GB modelinin fiyatı 13.999 TL’den 10.999 TL’ye inerken, iPhone SE 64 GB, 10.499 TL yerine 7.799 TL’ye satın alınabiliyor.