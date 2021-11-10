Apple’ın ilk bilgisayarı Apple-1, ABD’deki müzayedede 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) satıldı. Hawai koa ahşap kasaya sahip bilgisayar hala çalışıyor.

Teknoloji devi Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın 1976’da geliştirdiği ilk Apple bilgisayarı ABD’de düzenlenen bir müzayedede 400 bin dolara satıldı.

Nadir bulunan, Hawai koa ağacından yapılmış ahşap kutulu ve hala çalışır durumdaki Apple 1 bilgisayarı, o dönem piyasaya sürülen 200 cihazdan biri.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, California’daki John Moran müzayede evi, bilgisayarın şimdiye dek sadece iki kullanıcısı olduğunu, bir üniversite hocasının, öğrencisine 650 dolara sattığını söyledi.

Bilgisaylarla birlikte, kullanma kılavuzu ve iki kasetteki Apple yazılımı da satıldı.

“Bir tür kutsal kase”

Müzayededen önce Los Angeles Times gazetesine konuşan Apple 1 uzmanı Corey Cohen, “Bu antika elektronik ve bilgisayar teknolojisi kolleksiyoncuları için bir tür kutsal kase. Birçok kişi için heyecan verici hale getiren de bu” demişti.

Garajda doğdu, dünya devi oldu

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976’da California’da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.