ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, İngiltere’nin en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği FTSE 100 Endeksi’nin piyasa değerini aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, iPhone ve iMac’lerin üreticisi bu yıl üstün bir performans gösterdi.

Hisse değeri yüzde 75 arttı

Hisse senetlerinin değeri yıl başından beri yüzde 75 yükselen Apple, geçen ay 2 trilyon dolarlık (1.48 trilyon sterlin) piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu. O zamandan beri borsadaki yükselişini sürdüren şirket salı günü 2.268 trilyon doları (1.65 trilyon sterlin) gördü.