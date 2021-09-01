Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re Pie Portföy, yeni nesil girişimlerden Arvis Games’e 4.2 milyon lira yatırım yaptı.

Toplam portföy hacmini 3,6 milyar lira seviyesine çıkaran Re-Pie Portföy, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, katma değeri yüksek oyunlar geliştiren Arvis Games’e 4,2 milyon lira yatırım yaptı.

Arvis Games Kurucu Ortağı ve CMO’su Simon Karataş, “İnteraktif yapıları nedeniyle oyunlar çağımızın en etkili medya araçları. Biz inovatif oyun tasarımı, derin hikâye ve güçlü sanatımız ile kullanıcılarımıza başka hiçbir araç ile deneyimleyemeyecekleri tecrübeler yaşatmayı amaçlıyoruz. Re-Pie’ın desteği ile hızımızı artırıp yakın gelecekte çok daha güçlü oyun çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Arvis Games Kurucu Ortağı ve oyun tasarımcısı Atakan Cankorur da, “Amacımız yaptığımız oyunlarla kişilerin geçirdikleri zamanları unutulmaz anılara çevirmek. Oyunların bu potansiyeline inanan ve yeteneklerini benzersiz deneyimler yaratmak için kullanmak isteyen herkesi aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

2019’DA KURULDU

Arvis Games, Atakan Cankorur, Simon Karataş ve Tuna Pamir tarafından 2019 yılında kuruldu. Kutu oyunları, mobil ve PC oyunu kategorilerinde Kanada ve İstanbul merkezli faaliyet gösteriyor.

‘Board Royale’ isimli kutu oyunu ile 2019 yılında fonlama platformu Kickstarter üzerinden 200 bin dolar gibi bir gelir elde eden Arvis Games, oyuna ilave paket olarak geliştirdikleri ‘Survival Evolved’ kampanyası ile tekrar Kickstarter üzerinden 250 bin dolar fon aldı. Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Avustralya ve Asya ülkelerinde oyunlarının dağıtımını yapan şirket, Board Royale ve Cardboard Republic tarafından kategorisinde 2020’nin en iyi 3. kutu oyunu seçildi.

20’YE YAKIN GİRİŞİME YATIRIM HEDEFLİYOR

Re-Pie Portföy Yönetimi; fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.