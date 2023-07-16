ARA
Bist 100
6437,74
1,09%
Bist 100
Dolar/TL
26,1923
0,5879%
Dolar/TL
Euro/TL
29,412
0,5984%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1228
0,0156%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,81
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu

Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu

Görgüç, "Askeri araçlar açısından destek araçları var onlar elektrikli olabilir. Ama taktik araç olarak, yani muharebeye gidecek araç olarak baktığımızda askeri araçların tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız." dedi.

16 Temmuz 2023 | 11:46
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2023 | 12:21
0
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın yeni araçlarını tanıttığı Sakarya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elektrikli araç konusunun dünyada bir trend olarak yükseldiğini ancak tam elektrifikasyon konusunun askeri araçlar için uygun olmadığını belirten Görgüç, "Çünkü biz aracı yaptık, denedik ve gördük. Birçok problemi var. Destek araçları var onlar elektrikli olabilir. Ama taktik araç olarak yani muharebeye gidecek araç olarak baktığımızda tam elektrikli olma ihtimali önümüzdeki 30 senede imkansız. Ama hibrit olabilir, hibrit başka bir şey. Hibritin bazı zorlukları var askeri kullanımda ama çok da avantajı var bazı durumlarda. Dolayısıyla hibrit araçlar giderek yaygınlaşacak onu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Askeri araçlarda dizel her zaman olacak"

Askeri araçlarda dizel yakıt türünün kullanılmaya her zaman devam edileceği ön görüsünü paylaşan Görgüç, "Dizel her zaman olacak. Ana muharebe tanklarının elektrikli olması hala yakın ve orta vadede imkansız. Çünkü elektronik yük dediğimiz uydu, dronelar vs. o kadar çok artıyor ki elektrik tüketimi giderek artıyor. Giderek arttıkça onları destekleyecek tam elektrikli bir sistem imkansız hale geliyor aslında. Dolayısıyla ağır sınıf araçlarda bu böyle gidecek." dedi.

Görgüç ayrıca Avrupa'nın önemli ülkelerinin kendi askeri araçlarını üretme kabiliyeti olduğunu ve dolayısıyla hedef pazarlar olarak kendi üretimini yapamayan diğer Avrupa ülkelerine odaklandıklarını kaydetti.

"Hidrojen için ticari araçlarda özel çalışma yapıyoruz"

Ticari araç sektöründe ise hidrojen konusunun da konuşulduğuna dikkati çeken Görgüç, şöyle devam etti:

"Hidrojen bu haliyle zaten çok kullanılabilir değil askeri araçlarda. Hidrojen için ticari araçlarda özel çalışma yapıyoruz. Mesela Avrupa Avrupa Birliği destekli 3 projemiz var. Ticaride hidrojen bana teknik olarak daha doğru geliyor. Yaygınlaşmamasının tek nedeni hidrojenin nakli konusu. Hidrojen basma, hidrojen petrol istasyonu konusu en büyük dert. Yani tabii bizim ana konumuz değil ama esas en büyük araştırma geliştirme fonları ona veriliyor."

"Elektrikli bir otobüste pilin ömrü 10 yıl"

Serdar Görgüç, elektrikli otobüslerde kullanılan pillerin geri dönüşüm sürecine de değindi.

On iki metrelik bir belediye otobüsündeki pilin ağırlığının yaklaşık 2 buçuk ton, körüklü araçta ise 3 ton olduğunu belirten Görgüç, "Bu pillerin ömrü, hızlı şarjla kullanılırsa on yıl. On yıl sonra yavaş şarj yapabiliyorsunuz. Evlerde elektrik üretmek içi kiremitlere güneş panelleri koyarak kullanılınca bir on yıl da ondan geliyor. Yirmi yıl sonra normal bir belediye otobüsünden çevreye zararlı iki buçuk ton bir atık pil çıkartıyorsunuz. İkinci hayat da veriyoruz pile, evlerde kullanılabiliyor. Onunla da ilgili çalışıyoruz biz şu anda. Çünkü Avrupa Birliği'ne sattığımız araçların ömür devri yönetimindeki zararlı atıklarından da biz sorumluyuz. Dolayısıyla eğer bambaşka bir teknolojide nikel kobalt, lityum iyon olmayan bir pil bulunmazsa elektriklinin idame etmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,81 0,34%
  • ALTIN ONS 1955,66 -0,23%
  • BIST 100 6437,74 1,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1923 0,5879%
  • EURO/TURK LIRASI 29,412 0,5984%
  • EURO/USD 1,1228 0,0156%
  • INGILIZ STERLINI 1,3094 -0,31859%
  • JAPON YENI 138,792 0,535%
  • KANADA DOLARI 1,32185 0,83377%
  • RUS RUBLESI 90,25 0,1331%
Günün En Çok Okunanları
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu
Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse
Skywell'de eylül fiyatları açıklandı
Skywell'de eylül fiyatları açıklandı
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarmış olabilir
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarmış olabilir
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
GERİ
İLERİ
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu
Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu
Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse
Skywell'de eylül fiyatları açıklandı
Askeri araçlar da elektrikli olacak mı? Otokar Genel Müdürü Görgüç'ün yorumu
Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse
Skywell'de eylül fiyatları açıklandı
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarmış olabilir
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL