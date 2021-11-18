Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak. NASA’ya göre, ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, cuma günü erken saatlerde 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak. Peki, ay tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Ay tutulması nereden izlenebilecek? İşte detaylar…

AY TUTULMAS NE ZAMAN?

Ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde yaşanacak. Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02’de başlayacak, sabaha karşı 04.02’de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak.

NASA, Ay’ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı “neredeyse tam tutulma” olarak niteliyor.

Ay ne kadar uzaktaysa, yörüngesi boyunca o kadar yavaş hareket eder, bu da dünyanın gölgesinden geçmesinin daha uzun sürdüğü anlamına gelir.

AY TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Animasyon ay tutulmasının gece boyunca nerede görülebildiğini gösteriyor

Peki, ay tutulması nereden izlenebilecek? Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Timandate’de yer alan bilgilere göre ise tutulmanın bazı kısımlarını gören bölgeler şöyle: Avrupa’nın çoğu, Asya’nın çoğu, Avustralya, Kuzey/Batı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Kuzey Kutbu.

Ay tutulması Türkiye’den ise izlenemeyecek. 19 Kasım Ay tutulmasının izlenebileceği ülkeleri görmek için bu linki de tıklayabilirsiniz.

Öte yandan gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.

NEDEN KUNDUZ AYI ADI VERİLİYOR?

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında “Kunduz ayı” olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle “Kanlı Ay” olarak da isimlendiriliyor.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021’in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.