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Aya iniş yapabilen ülke sayısı 4'e çıktı: Hem de bir ilk var...

Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu. Hindistan aynı zamanda Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olarak da tarihe geçti.

24 Ağustos 2023 | 12:50
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Aya iniş yapabilen ülke sayısı 4'e çıktı: Hem de bir ilk var...

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirildi.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, (ISRO) uzay keşif aracının sorunsuz şekilde Ay’a inişini canlı yayınladı.

Böylece Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke oldu.

REZERV BARINDIRIYOR OLABİLİR

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklandı.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1 ve 2, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezince 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği kaydedilmişti.

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