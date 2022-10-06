Aytemiz, Metaverse’ün en popüler evreni Decentraland’te açtığı istasyonla dünyada Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektörünün önde gelen ve yüzde yüz yerli markası Aytemiz, teknolojiye ve geleceğe yönelik yaptığı yatırımlarla sektörde farklılaşmaya devam ediyor.

Decentraland evrenindeki Aytemiz istasyonunun ziyaretçileri hem yeni bir istasyon deneyimi yaşayacak hem de istasyonda yer alan uygulama ekranları üzerinden sunulan özel kod ile yıl sonuna kadar ” Aytemiz Vaay” uygulamasındaki indirime ek, yüzde 50 avantajlı akaryakıt alma fırsatına sahip olacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Metaverse’ün kullanıcıların sanal ve gerçek dünyayı aynı anda deneyimleyebildiği bir tür yeni gerçeklik olduğunu belirtti.

Demirağ, şunları kaydetti:

“Metarverse’ün ilk akaryakıt istasyonunu Decentraland içindeki popüler alanlardan biri olan ve şu anda aylık 280 bin kişi tarafından ziyaret edilen Dragon City isimli tema parkın yanına kurduk. Özellikle erişimi kolay ve eğlenceli bu yeni sanal deneyimin herkesin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Bu yeni sanal dünyanın, e-ticaret de dahil, tüm ticareti yeniden değiştireceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde market ve akaryakıt alışverişlerimizi çok daha kişiselleştirilmiş deneyimlerle gerçekleştirmek mümkün olacak. Metaverse evreninde yer alan dünyanın ilk akaryakıt markası olarak geleceğe kendimizi bugünden hazırlıyor, sunacağımız deneyimlerle rekabette ön plana çıkmak istiyoruz. Bu tür teknoloji odaklı projelerin gençlerin daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Geleceği sahiplenen farklı projelerle sektörümüze öncülük etmeyi hedefliyoruz.”

Aytemiz’in Metaverse için özel olarak konumlandırdığı “MetaFuel” yakıtı hakkında da bilgi veren Demirağ, dünyada sektör için bir ilk olduğuna dikkati çekerek, “Geleceğin yakıtı konsepti ile MetaFuel yakıtına ilk defa bu istasyonumuzda bir pompa adasında yer verdik. Teknoloji meraklıları AR teknolojisi sayesinde MetaFuel pompa adalarını, akıllı cihazları vasıtası ile deneyimleme ve görme fırsatını yakalayabilecekler.” ifadelerini kullandı.