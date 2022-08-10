Teknoloji ve aksesuar pazarında 25 yıllık tecrübesi bulunan Aztek Teknoloji, halka arz oluyor. Aztek Teknoloji’nin halka arzı için 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında hisse başına 10,90 TL’den talep toplanacak.

Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde toplam 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 45’i bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arzla birlikte şirketin mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL’ye yükselmesi planlanırken 5 milyon TL tutarında ise ortak satış gerçekleştirilecek.

Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, “Kurumsallaşma sürecine büyük önem veriyoruz ve kurumsallaşma sürecimizi tamamlamak amacıyla halka arz olmaya karar verdik. Halka arzla birlikte yatırımcılarımızı bu büyüme hedefimize ortak etmek istiyoruz” diyor.

Ütebay’ın Ekonomist’e açıklamaları şöyle: