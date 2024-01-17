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Bakan Kacır uzay yolculuğunun ertelenmesini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelenen Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda yapılacak teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınmasını ve fırlatmanın daha fazla gecikmeden gerçekleşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Geç olsun, güç olmasın diyoruz." ifadesini kullandı.

17 Ocak 2024 | 22:52
Son Güncellenme: 17 Ocak 2024 | 22:56
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Bakan Kacır uzay yolculuğunun ertelenmesini değerlendirdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kacır, fırlatmanın ertelenmesine ilişkin canlı yayında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Heyecanla ilk Türk astronotun uzay yolculuğunun başlamasını beklerken, fırlatmanın yaklaşık 7 saat kala ertelendiğini hatırlatan Kacır, bu misyonun Türk bilim tarihi açısından çok kıymetli olduğunu, özellikle çocukların ve gençlerin bu anı yaşamasını arzu ettiklerini söyledi. Son 1 haftada bu misyonu tüm Türkiye'ye duyurmaya gayret ettiklerini anlatan Kacır, bu heyecanın tüm millet tarafından paylaşıldığını gözlemlediklerini ve diri kalmasını dilediklerini vurguladı.

Kacır, yapılan açıklamada, "fırlatma öncesi yürütülen teknik kontrollerin, gelecek 24 saat içinde tamamlanmasının planlandığına" yer verildiğini belirterek, yeni fırlatma zamanı olarak da 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49'un duyurulduğunu hatırlattı. Bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınmasını ve fırlatmanın daha fazla gecikmeden gerçekleşmesini ümit ettiğini dile getiren Kacır, "Bu milletimizin çok uzun zamandır beklediği bir misyon. Türkiye ilk kez bir insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmiş olacak. Şimdiye kadar çok sayıda ülke, astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Biz 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın dünya kamuoyuna ilan ettiği, Milli Uzay Programı kapsamında ilk kez bir astronotumuzu gönderiyoruz. Geç olsun, güç olmasın diyoruz." diye konuştu.

Gezeravcı'yı karantinada dün ziyaret ettiğini anımsatan Kacır, Gezeravcı'nın her zamanki gibi çok cesur, kararlı ve tarihi göreve hazır olduğunu gözlemlediğini aktardı.

Herkesin heyecanına karşın Gezeravcı'nın sakin olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin ilk astronotunun, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak şerefle hizmet ettiğini hatırlattı.

- "Türk çocuklarının ve gençlerinin hayalleri de gökyüzünün sınırlarını aşacak"

Kacır, roket fırlatmalarında çok önceden yapılan teknik kontroller olduğu gibi fırlatma anına kadar gerçekleşen teknik kontroller de olduğuna dikkati çekti. Hava koşulları ve teknik kontrollerin, fırlatmaların ertelenmesi sonucunu doğurabildiğine değinen Kacır, "Burada yüzde 100 güvenlik anlayışıyla hareket ediliyor. Görünen hiçbir riskin bulunmaması gerekiyor. Havacılıkta ve uzayda bu konulardaki kurallar diğer alanlara göre çok daha sıkı. Arzu ediyoruz ki tüm teknik kontroller başarıyla tamamlansın ve Alper Gezeravcı beklediğimiz heyecan verici misyonunu sağlık ve başarıyla icra etsin." ifadesini kullandı.

Tüm Türk çocuklarının bu görevi büyük heyecanla beklediğini belirten Kacır, okulların ilk döneminin son haftasındaki etkinliklerde Gezeravcı'nın gerçekleştireceği misyona ilişkin video gösterimleri ve bilgilendirme etkinlikleri yapıldığını anlattı. Her insanın çocukluğunda uzaya, astronot olmaya heves ettiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef şimdiye kadar bu heveslerimiz, hayallerimiz gerçeğe dönüşememişti. Şimdi bu misyonu hayırlısıyla gerçekleştirdiğimizde bunu izleyen, hafızasında bu misyona ait anılar biriktiren çocuklarımızın geleceğe çok daha özgüvenle yürüyeceğini ümit ediyoruz. Onların dünyasında, kendi ülkelerinden bir vatandaşın uzaya gitmesi, orada bir bilim misyonu icra etmesi çok olumlu ve kalıcı izler bırakacak. Böylelikle sadece Alper Gezeravcı değil Türk çocuklarının ve gençlerinin hayalleri de gökyüzünün sınırlarını aşacak."

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