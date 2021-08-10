Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin koronavirüs risk durumuna ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Koca’nın twitter mesajları şöyle:

SİVAS VE ADANA’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu iki ilin rengi Turuncu yerine Sarı. Yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas’la Adana’yı bir an önce haritada Mavi görmek istiyoruz.

BARTIN VE BURDUR DA MAVİ. 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2021