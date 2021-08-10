Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin koronavirüs risk durumuna ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Koca’nın twitter mesajları şöyle:
- BARTIN VE BURDUR DA MAVİ. 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.
- SİVAS VE ADANA’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu iki ilin rengi Turuncu yerine Sarı. Yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas’la Adana’yı bir an önce haritada Mavi görmek istiyoruz.
- Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.
Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2021
SİVAS VE ADANA’DA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu iki ilin rengi Turuncu yerine Sarı. Yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas’la Adana’yı bir an önce haritada Mavi görmek istiyoruz.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2021
BARTIN VE BURDUR DA MAVİ. 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2021
Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6Wc9lKibQa
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2021
Bir cevap yazın