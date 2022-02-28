Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider’ın 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk “Turcorn”u olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, değeri bir milyar doları aşan Insider’a ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, “Insider 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk ‘Turcorn’u oldu. ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor.” ifadelerini kullandı.

2012 kuruldu, 9. ayında yurtdışına açıldı

Bakan Varank’ın tebrik ettiği yazılım şirketi Insider, e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlıyor.

Insider Marketing Platformu Kurucusu Hande Çilingir, firmanın kuruluş ve başarı hikayesini daha önceki açıklamalarında şu sözlerle anlatmıştı:

“Insider Nisan 2012 yılında kuruldu. Kurulum aşamasında bizim gibi teknoloji işlerinde özellikle dünyadaki örneklere bakmak başarılı girişimcileri izlemek önemlidir. 2012’de başladık ondan önceki bir sene ise tamamıyla araştırma ve geliştirme ile geçti. 13 yatırımcıdan yatırımlar aldık. Bizim hedefimiz uluslararası bir şirket olmak olduğu için 9. ayda yurtdışı açılımımızı gerçekleştirdik. Asıl uzmanlığımız ise özellikle kullanıcı davranışlarını kaydedip takip ederek kullanıcın bir sonraki hareketini tahminliyor olmak.”