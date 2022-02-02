Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran’a verdiği röportajda, Türkiye’nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank, startupların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri fonlara değindi. Ortaya çıkan her yeni unicornun kendisini derinden heyecanlandırdığını belirten Varank, “Ülkemizden çıkan yeteneklerin dünya çapında konuşulması beni inanılmaz gururlandırıyor. İnşallah şu anda 5 olan ülkemizden çıkan unicorn sayısı 2023 sonu itibarıyla 10’a ulaşacak. Bunu başarabilecek ekosisteme sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

SUV ARAÇ 2023’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKAR

Türkiye’nin Otomobili’nin ABD’de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG’un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, “Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023’ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar.” ifadesini kullandı.

TOGG’a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, “Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG’un ‘akıllı cihaz’ olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye’yi sanayi, teknoloji ve savunma alanında dünyada global bir üs haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” hedefini gerçekleştirmede yol haritası olacağına işaret etti.

Ulusal Yapay Zeka 2021-2025 Stratejisi’ni geçen yıl kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Varank, “Mobilite, Akıllı Yaşam ve Sağlık, 5G Teknolojileri ile Dijitalleşme’ye ilişkin çalışmalarımızı da en kısa zamanda paylaşmayı hedefliyoruz. 2022’yi, yeni stratejilerimizin uygulanmaya başlandığı kritik bir yıl olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Varank, Cumhuriyet’in 100’üncü yılından sonra da milli üretim olanaklarını bir araya getirerek çığır açıcı dijital teknolojilerde, otomotiv endüstrisinde, kimya ve ilaç alanında, yapay zekada ve daha birçok sektörde dünyanın öncüsü olmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

“2022’de Ramjet Motoru prototipini ortaya çıkaracağız”

Türkiye’nin ilk milli Hava-Hava Füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdağan’ın başarılı Ar-Ge süreçleri sonrasında uçaktan atış testleri gerçekleştiğini söyleyen Varank, “Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son aşamalara ulaştık. İnşallah 2022’de süpersonik hızlarda çalışan bir Ramjet Motoru prototipini ortaya çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Varank, savunma sanayisi alanında Bakanlık olarak TÜBİTAK aracılığıyla bizzat yürüttükleri projelerin yanında özel sektöre de önemli destekler verdiklerini, savunma sanayi firmalarının Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik de destek sağladıklarını anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle enerji arzı ve tedarik zincirlerinde sorunların olduğunu ve ülkelerin ekonomilerinin küçüldüğünü belirten Varank, şunları kaydetti:

“Bütün zorluklara rağmen Türkiye pozitif ayrışarak ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi ile büyük bir atılımın arifesindeyiz. Yeni açıkladığımız ekonomi paketiyle sanayimizde büyük bir ivmeyi yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam bileşenlerinde yakaladığımız rekabetçi ortam, verimliliği artırıcı politikalar, ithalata daha az bağımlı bir üretim yapısının oluşturulması sayesinde ihracat odaklı dönüşümde daha hızlı neticeler alacağız.”

“2023’te imalat sanayi ihracat hedefi 210 milyar dolar”

Varank, 2022’nin ihracatta Türkiye’nin yılı olacağını öngördüklerini belirterek, 2022 ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak revize ettiklerini, 2023’te imalat sanayi ihracatının yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

İhracattaki orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payının önemine işaret eden Varank, “Bu husustaki hedefimiz 2023’e kadar imalat sanayi ihracatında orta yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 44,2’ye, yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde 5,8’e çıkarmak olacak.” bilgisini verdi.

Varank, OSB’lerin nicelik ve nitelik gelişimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara değinerek, OSB’lerin sayısının 332’ye ulaştığını, altyapı inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen OSB’lerde doluluk oranının yüzde 83’leri bulduğunu, buralarda yaklaşık 2,2 milyon kişinin istihdam edildiğini ve boş parsellerin tamamında fabrika inşaatlarının tamamlanmasıyla bu sayının 2,5 milyona ulaşacağını belirtti.

OSB’lerin “Yeşil OSB”lere dönüşümünü hızlandıracak çalışmalara değinen Varank, sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdikleri faaliyetleri anımsattı.

“Gençlerimiz kendilerini yenilemek zorundalar”

Varank, Türkiye’nin genç nüfusunun 13 milyona yaklaştığına dikkati çekerek, bu potansiyelin etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmeyi en iyi gençlerin bildiğine işaret eden Varank, “Ancak bu avantajlarını faydaya dönüştürebilmelerinin yolu sürekli kendini güncellemekten geçiyor. Gençlerimiz günümüz dünyasının yetkinlikleriyle kendilerini yenilemek zorundalar. Verinin teknolojinin ham maddesi haline gelmesiyle birlikte, artık verinin ayıklanması, bir araya getirilmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülerek fayda oluşturması ülkeleri bir adım öne geçiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, gençlere, fark oluşturacak yeteneklere sahip olmaları, dünyayı ve gelişmeleri takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, girişimci düşünmenin de bu yetenekleri geliştirmede önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Bakanlığın gençlere yönelik çalışmalarından bahseden Varank, gençleri bu programlardan faydalanmaya özendirmeye gayret ettiklerini kaydetti.