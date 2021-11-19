Ocean’ın ekranı, döndürülebilir olma avantajına sahip ve sürücülerin mevcut kullanımlarına bağlı olarak yatay moddan portre moduna geçmelerine olanak tanıyor. Fisker, aracına bir de “California” modu ekliyor. Bu mod, bir düğmeye dokunarak aracın tüm camlarını, hatta arka tekerleklerin üzerindeki küçük camları bile açıyor.