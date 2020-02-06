Beş büyük teknopark girişimcileri bekliyor
İnovatif bilginin ve iş fikirlerinin iş planlarına ve yüksek katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürülerek ticarileşmesini destekleyen teknoparklar, girişimcilik ekosisteminin en önemli parçaları.
Teknoparklar ile birlikte yatırım fonları, risk sermaye yapıları, mentörlük kavramı, kitle fonlaması, hızlandırıcıların da sayısı artıyor.
Türkiye’de 85 adet teknoloji geliştirme bölgesi, başka bir ifadeyle teknopark bulunuyor.
Bunların 67’si faaliyetlerine devam ederken, 18’inin de altyapı çalışmaları sürüyor.
Bugüne kadar 84,8 milyar TL ciro gerçekleştirilen bu bölgelerden yapılan ihracat ise 4,4 milyar doları aştı.
Biz de haberimizde Türkiye’nin önde gelen teknoparklarının 2020 yılında yapacakları yatırımları ve yurtdışına yönelik gerçekleştirecekleri projeleri araştırdık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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