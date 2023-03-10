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Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir

Araştırmacılar, pratik durumlarda gerçekten kullanılabilecek kadar düşük sıcaklıkta ve basınçta çalışabilen bir süperiletken madde ürettiğini söylüyor.

10 Mart 2023 | 16:40
Son Güncellenme: 10 Mart 2023 | 18:00
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Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir

Independent'ın haberine göre daha önceki benzer bir çalışma şüpheyle karşılanmıştı fakat bilim insanları artık onu ve daha fazlasını kanıtladıklarını söylüyor.

Peki, bu açıklamalar ne anlam geliyor?

Independent şu bilgileri paylaşıyor:

Bu keşif, bilim insanlarının bir asırdan fazla süredir peşinde koştuğu, elektriği dirençsiz iletebilen ve maddenin etrafındaki manyetik alanları geçebilen bir madde üretmekte bir atılımı gerçekleştiriyor.

Bu maddenin keşfi, enerjiyi sorunsuzca iletebilen güç şebekelerine öncülük edebilir ve şu anda direnç yüzünden kaybedilen saatte 200 milyon megawatt enerjiye kadar tasarruf sağlayabilir. Bu teknoloji ayrıca sınırsız enerji yaratabilecek, uzun zamandır beklenen nükleer füzyon sürecine de katkıda bulunabilir.

Araştırmacılar diğer uygulamalar alanları arasında havada giden yüksek hızlı trenler ve yeni tıbbi ekipman türlerinin yer aldığını söylüyor.

Yeni madde, dün Nature'da yayımlanan "Evidence of near-ambient superconductivity in a N-doped lutetium hydride" (N katkılı lutesyum hidritinde yakın çevre süper iletkenliğinin kanıtı) adlı bir makalede açıklandı.

Madde, renginden dolayı ve Uzay Yolu'ndan (Star Trek) bir maddeye gönderme yaparak "reddmatter" (kızıl madde) olarak adlandırıldı. Maddenin ismi üretim sürecinde bulundu. Bilim insanları, madde üretilirken şaşırtıcı şekilde "çok parlak kırmızı" haline geldiğini saptadı.

Habere göre Profesör Ranga Dias ve ekibi maddeyi, lutesyum adlı nadir bir toprak metalini alıp hidrojen ve biraz nitrojenle karıştırarak elde etti. Daha sonra karışımdaki maddeler yüksek sıcaklıklarda iki veya üç gün boyunca reaksiyona girmeye bırakıldı.

Makaleye göre, bileşik masmavi oldu. Ancak daha sonra süper iletkenliğe ulaşırken maviden pembeye döndüğünde çok yüksek basınç altındaydı. Ardından süper iletken olmayan metalik durumunda tekrar kıpkırmızı oldu.

Profesör Dias, yaptığı açıklamada "Süperiletken tüketici elektroniği, enerji transfer hatları, ulaşım ve füzyon için manyetik sınırlamanın önemli iyileştirmelerine giden bir yol artık gerçektir" diyor ve ekliyor: Artık modern süperiletkenlik çağında olduğumuza inanıyoruz.

 

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